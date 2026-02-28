57 тисяч “шахедів” по Україні: Зеленський озвучив цифру, яка шокує

За час повномасштабної війни Росія використала проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу “Shahed”. Про це 28 лютого заявив Президент України Володимир Зеленський. Оприлюднена цифра демонструє безпрецедентний масштаб застосування безпілотної зброї проти українських міст, цивільної інфраструктури та енергетичної системи.

Зеленський розкрив масштаби атак іранськими дронами – рахунок іде на десятки тисяч

За словами глави держави, ідеться не лише про постачання готових дронів. Іранський режим передавав Росії технології та інші види озброєння, ставши фактичним спільником у війні проти України. Президент наголосив, що українці ніколи не становили загрози для Ірану, однак Тегеран свідомо обрав підтримку Кремля.

“Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу “Shahed” – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики”, – зазначив Зеленський.

Масовані атаки дронами стали одним із ключових інструментів терору. Вони застосовуються для ударів по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, електростанціях та логістичних вузлах. Регулярні повітряні тривоги, знищення енергетичних потужностей та загибель мирних жителів – прямий наслідок цієї тактики.

Президент також звернув увагу на події на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зазначивши, що Україна добре розуміє, що таке загроза з боку режимів, які підтримують терор. За його словами, справедливим є шанс для іранського народу позбутися режиму, який сприяв поширенню насильства.

Окремо Зеленський підкреслив важливість міжнародної позиції. Він наголосив, що необхідно зберегти якомога більше життів і не допустити розширення війни. Рішучість Сполучених Штатів, за словами президента, є фактором, який послаблює глобальних злочинців.

Озвучена цифра – понад 57 тисяч дронів – фактично є показником масштабності технологічної складової війни. Це означає систематичне та довготривале використання ударних безпілотників як інструменту виснаження. Українська протиповітряна оборона за цей час знищила тисячі таких цілей, однак загроза залишається постійною.

