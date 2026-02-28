57 тысяч "шахедов" по Украине: Зеленский озвучил шокирующую цифру

За время полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа Shahed. Об этом 28 февраля заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Обнародованная цифра показывает беспрецедентный масштаб применения беспилотного оружия против украинских городов, гражданской инфраструктуры и энергетической системы.

Зеленский раскрыл масштабы атак иранскими дронами – счет идет на десятки тысяч

По словам главы государства, речь идет не только о поставках готовых дронов. Иранский режим передавал России технологии и другие виды вооружения , став фактическим союзником в войне против Украины. Президент подчеркнул, что украинцы никогда не представляли угрозы для Ирана, однако Тегеран сознательно избрал поддержку Кремля.

"В целом за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Shahed" — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики", — отметил Зеленский.

Массированные атаки дронами стали одним из ключевых инструментов террора. Они применяются для ударов по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, электростанциям и логистическим узлам. Регулярные воздушные тревоги, уничтожение энергетических мощностей и гибель мирных жителей – прямое следствие этой тактики .

Президент также обратил внимание на происходящее на Ближнем Востоке и в регионе Залива, отметив, что Украина хорошо понимает, что такое угроза со стороны режимов, поддерживающих террор. По его словам, справедлив и шанс для иранского народа избавиться от режима, способствовавшего распространению насилия.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность международной позиции. Он подчеркнул, что необходимо сохранить как можно больше жизней и не допустить расширения войны. Решительность Соединенных Штатов, по словам президента, является фактором, ослабляющим глобальных преступников .

Озвученная цифра – более 57 тысяч дронов – фактически является показателем масштабности технологической составляющей войны. Это означает систематическое и длительное использование ударных беспилотников как инструмента истощения. Украинская противовоздушная оборона за это время уничтожила тысячи подобных целей, однако угроза остается постоянной.

Читайте также в "Комментариях", что Иран атаковал Израиль ракетами.