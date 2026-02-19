15 років за штурми проти ЗСУ: суд покарав жителя Херсонщини за службу в армії РФ

Брав участь у штурмі позицій Збройних сил України на Донеччині, перебуваючи у складі підрозділу збройних сил Російської Федерації. Саме такі дії інкримінували мешканцю селища Новотроїцьке Херсонської області Віктору Шикітці, який у серпні 2025 року виконував бойові завдання на боці держави-агресора, а згодом потрапив у полон до українських військових. Про це стало відомо з судового вироку Заводського районного суду Кам’янського.

Мешканця Новотроїцького засудили за державну зраду та участь у збройних силах РФ

Суд встановив, що чоловік добровільно вступив до лав російської армії. У квітні 2025 року він прибув до окупаційного військкомату в Каланчаку, де підписав річний контракт зі збройними силами РФ. Після цього йому було присвоєно звання рядового, видано форму та зброю, а також направлено на військовий полігон для проходження підготовки. Факт добровільного укладення контракту став ключовим доказом у справі про державну зраду.

У серпні того ж року Шикітку залучили до штурмових дій проти українських підрозділів. За матеріалами провадження, він безпосередньо виконував завдання у складі бойового підрозділу, що діяли проти ЗСУ. Того ж місяця його було взято в полон.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину. Він пояснив свої дії фінансовими труднощами, зокрема заборгованістю зі сплати аліментів. За його словами, представники окупаційних структур обіцяли щомісячне грошове забезпечення в розмірі близько 170 тисяч рублів. Водночас суд наголосив, що матеріальна вигода не може бути підставою для участі у збройній агресії проти власної держави.

Заводський районний суд Кам’янського визнав чоловіка винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Вирок оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень і може бути оскаржений у передбаченому законом порядку.

Правоохоронці підкреслюють, що добровільне приєднання до збройних формувань РФ розцінюється як особливо тяжкий злочин проти національної безпеки України. Судова практика демонструє послідовну позицію щодо невідворотності покарання за участь у бойових діях на боці держави-агресора.

Читайте також в "Коментарях", що на ТОТ Херсонщини засудили жінку за підтримку ЗСУ.