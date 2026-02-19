15 лет за штурмы против ВСУ: суд наказал жителя Херсонщины за службу в армии РФ

Участвовал в штурме позиций Вооруженных сил Украины в Донецкой области, находясь в составе подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Именно такие действия инкриминировали жителю поселка Новотроицкое Херсонской области Виктору Шикитке, который в августе 2025 года выполнял боевые задания на стороне государства-агрессора, а затем попал в плен к украинским военным. Об этом стало известно из приговора Заводского районного суда Каменского.

Жителя Новотроицкого осудили за государственное предательство и участие в вооруженных силах РФ

Суд установил, что мужчина добровольно вступил в ряды русской армии. В апреле 2025 года он прибыл в оккупационный военкомат в Каланчаке, где подписал годовой контракт с вооруженными силами РФ. После этого ему было присвоено звание рядового, издано форму и оружие, а также направлено на военный полигон для прохождения подготовки. Факт добровольного заключения контракта стал ключевым доказательством дела о государственной измене.

В августе того же года Шикитку привлекли к штурмовым действиям против украинских подразделений. По материалам производства он непосредственно выполнял задачи в составе боевого подразделения, действовавших против ВСУ. В тот же месяц он был взят в плен.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину. Он объяснил свои действия финансовыми трудностями, в частности, задолженностью по уплате алиментов. По его словам, представители оккупационных структур обещали ежемесячное денежное довольствие в размере около 170 тысяч рублей. В то же время суд подчеркнул, что материальная выгода не может служить основанием для участия в вооруженной агрессии против собственного государства.

Заводской районный суд Каменского признал мужчину виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего положенного имущества. Приговор обнародован в Едином государственном реестре судебных решений и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Правоохранители подчеркивают, что добровольное присоединение к вооруженным формированиям РФ расценивается как особо тяжкое преступление против национальной безопасности Украины. Судебная практика демонстрирует последовательную позицию по неотвратимости наказания за участие в боевых действиях на стороне государства-агрессора.

