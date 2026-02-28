200 мільярдів грн. за 4 роки: на що йдуть донати українців з фондів волонтерів

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало каталізатором безпрецедентного волонтерського руху, який перетворився на одну з ключових опор обороноздатності держави. За даними соціологічних опитувань, уже влітку 2022 року 59% українців долучилися до допомоги Збройним Силам України, внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни, а протягом першого року загалом до волонтерства було залучено 74% населення.

Фото: коллаж comments.ua

Офіційно зареєстрованих волонтерів у реєстрі Державної податкової служби станом на початок грудня 2025 року налічувалося 11 792 особи — найбільший показник за весь період війни. Хоча темпи зростання реєстру сповільнилися (лише 11% за рік), реальна кількість людей, які системно допомагають фронту через донати, збір речей чи логістику, сягає мільйонів. За даними моніторингу банківських "банок" у monobank, щомісяця донати надходили від близько 1,8 мільйона осіб, а середня сума одного внеску становила 392 гривні.

Цей рух не лише компенсував прогалини державного забезпечення на початкових етапах війни, а й еволюціонував у потужну, професійну систему, яка сьогодні працює пліч-о-пліч із Міністерством оборони України. Аналіз даних за 2022–2025 роки показує: загальна сума допомоги через три найбільші благодійні структури перевищила 200 млрд грн., а витрати спрямовувалися переважно на високотехнологічні засоби ведення бойових дій. Волонтери не просто "закривали дірки" — вони стали драйвером технологічного переозброєння армії.

Масштаби волонтерського руху

Офіційна статистика фіксує лише тих, хто реєструється для податкових пільг, але реальний внесок набагато ширший. За підрахунками дослідників громадянського суспільства, кількість благодійних організацій зросла до 33 тисяч, а громадських — до 107 тисяч. Через платформу Nova Poshta лише у 2024 році було доставлено 1,9 мільйона гуманітарних посилок загальною вагою 63 920 тонн — це 8 разів більше, ніж у середньому за місяць першого року війни. Загалом за 4 роки повномасштабного вторгнення — 3,1 мільйона посилок вагою 118,2 тисячі тонн. Найчастіше перевозили комплектуючі для дронів, рації, зарядні станції, автомобільні запчастини та шини.

Загальна сума допомоги військовим через волонтерські канали важко піддається точному підрахунку через тисячі дрібних ініціатив, але дані трьох лідерів дають чітке уявлення. Станом на лютий 2026 року лише президентська платформа United24 зібрала понад 143 млрд грн. з травня 2022 року по всіх напрямах, з яких переважна більшість — на оборону. У 2025 році три найбільші структури — United24, благодійний фонд "Повернись живим" та благодійний фонд Сергія Притули — акумулювали рекордні 105,87 млрд грн. за один рік. Це на 37% більше, ніж за попередні три роки разом узяті. Такі обсяги свідчать про стійкість суспільства попри економічну втому та перерозподіл донатів на пряму допомогу рідним на фронті.

Еволюція запитів

Запити військових кардинально змінилися за 4 роки. У 2022 році найчастіше просили одяг, бронежилети, шоломи, аптечки та інше особисте спорядження. Державне забезпечення тоді було мінімальним, тому волонтери буквально "одягали" та "озброювали" перші бригади територіальної оборони. До кінця 2023 року такі прохання стали рідкістю: армія отримала централізоване постачання якісної форми та захисту, а воїни часто самі докуповували покращені варіанти.

З 2024 року домінують технологічні потреби. Найчастіше просять дрони: розвідувальні "Мавіки", середньодалекі розвідники вартістю від мільйона грн., FPV-дрони з бойовим зарядом для знищення техніки та живої сили противника, а також наземні дрони-розмінувальники. Зросли запити на станції радіоелектронної боротьби обмеженого радіусу, які встановлюють на автомобілі для захисту від ворожих дронів. Постійними залишаються потреби в автомобілях, їхньому ремонті та оптичних приладах. Для підрозділів спеціального призначення запити ще більш специфічні — від обладнання для роботи в тилу ворога до засобів підвищення ефективності.

Представники благодійного фонду "Повернись живим" пояснюють таку еволюцію змінами характеру війни: "Якщо на початку повномасштабного вторгнення частим запитом були одяг, бронежилети, шоломи, аптечки та інше особисте спорядження, то зараз такі запити надходять вкрай рідко". Цей перехід від "гуманітарки" до високотехнологічної допомоги став можливим завдяки професійності волонтерів і тісній координації з військовими.

Основні благодійні фонди

Три структури стали головними каналами акумуляції допомоги. Президентська платформа United24, запущена у травні 2022 року, зібрала 77,7 млрд грн. лише у 2025 році — утричі більше, ніж за весь 2022 рік, який вважався піковим. 99% цих коштів пішли на потреби ЗСУ. Загалом з початку роботи платформа акумулювала понад 143 млрд грн..

Благодійний фонд "Повернись живим" у 2025 році зібрав 26,2 млрд грн. — у 4,4 рази більше, ніж за весь 2022 рік. Значний внесок склали міжнародні гранти, зокрема понад 11,5 млрд грн, отримані наприкінці жовтня, а найуспішнішим місяцем став жовтень із 19,7 млрд грн надходжень. Загалом за 2022–2024 роки фонд акумулював 15 мільярдів грн.. 100% донатів йдуть безпосередньо на Сили оборони — фонд не утримує адміністративних витрат.

Благодійний фонд Сергія Притули у 2025 році зібрав 1,97 млрд грн. (на 25% більше, ніж у попередньому році), а загалом з 2022 року — понад 10 млрд грн.. Директор фонду Андрій Шувалов наголошує: "Попри це, українці продовжують підтримувати Сили оборони, і ця підтримка дозволяє Фонду системно закривати ключові потреби військових".

Для наочності порівняємо ключові показники (дані з відкритих звітів та досліджень Опендатабот, станом на кінець 2025 року, млрд грн):

Благодійна структура 2022 рік 2023 рік (прибл.) 2024 рік 2025 рік Загалом (приблизно) United24 ~25,9 ~26,5 17,5 77,7 понад 147 Благодійний фонд "Повернись живим" ~5,95 ~4,65 4,4 26,2 понад 41 Благодійний фонд Сергія Притули ~3,2 ~3,2 2,1 1,97 понад 10,5 Разом три структури ~35 ~34,35 24,1 105,87 понад 199

Куди витрачаються кошти

Звіти всіх трьох структур публікуються щомісяця й доступні онлайн. United24 спрямовує 99% на оборону: закупівлю дронів, бронетехніки, засобів зв’язку та навчання. Благодійний фонд "Повернись живим" фінансує тепловізори, автомобілі, дрони, навчання операторів та ремонт техніки. Фонд Сергія Притули акцентує на FPV-дронах, антидронових системах, автомобілях та ППО.

Аналіз показує: якщо у 2022–2023 роках значна частина йшла на "закриття дір" (спорядження, медицина), то з 2024 року понад 70% витрат — на високотехнологічні рішення. Це безпосередньо вплинуло на ефективність бойових дій: тисячі FPV-дронів, сотні станцій радіоелектронної боротьби та розвідувальних комплексів, закуплені волонтерами, щодня рятують життя й знищують ворога.

Проблеми та перспективи волонтерського руху

Попри рекорди 2025 року, волонтери фіксують зниження активності громадян. Представники благодійного фонду "Повернись живим" зазначають: "Ми не можемо сказати, що рівень донатів знизився, але бачимо певний перерозподіл… Сьогодні майже у кожного в родині є батько, син, чоловік, брат тощо, хто безпосередньо перебуває у війську. Відповідно замість закинути донат на фонд, рідні очікувано спочатку закривають потребу конкретного військового. Ще один виклик — економічна ситуація в країні: в людей стає менше коштів і менше можливості допомагати". Сергій Притула у листопаді 2025 року на зборах Європейської бізнес-асоціації додав, що корупційні скандали та корпоративна політика компаній також впливають на настрої донаторів.

Проте тенденція залишається позитивною. Уряд у липні 2025 року схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку волонтерства до 2030 року, яка передбачає системну підтримку руху. Волонтерство еволюціонувало від емоційного пориву до стратегічного інструменту національної безпеки.

За чотири роки волонтерський рух в Україні продемонстрував унікальну стійкість і адаптивність. Від 11 792 офіційно зареєстрованих волонтерів і мільйонів донаторів до мільярдів грн., спрямованих на фронт, — усе це свідчить про суспільство, яке не просто виживає, а активно формує свою оборону. Аналітики прогнозують: у 2026 році запити ще більше змістяться у бік штучного інтелекту, автономних систем і засобів протидії дронам. І волонтери вже готові до цього виклику.

Допомога фронту — це не благодійність. Це інвестиція в майбутнє. Кожен донат, кожен зібраний дрон, кожна доставлена посилка наближає день, коли українські воїни повернуться додому переможцями.