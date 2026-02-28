200 млрд грн. за 4 года: на что идут донаты украинцев из фондов волонтеров

Полномасштабное вторжение России в Украину стало катализатором беспрецедентного волонтерского движения, которое превратилось в одну из ключевых опор обороноспособности государства. По данным социологических опросов, уже летом 2022 года 59% украинцев приняли помощь Вооруженным Силам Украины, внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны, а в течение первого года в целом волонтерство было привлечено 74% населения.

Фото: коллаж comments.ua

Официально зарегистрированных волонтеров в реестре Государственной налоговой службы по состоянию на начало декабря 2025 года насчитывалось 11 792 человека – наибольший показатель за весь период войны. Хотя темпы роста реестра замедлились (лишь 11% в год), реальное количество людей, системно помогающих фронту через донаты, сбор вещей или логистику, достигает миллионов. По данным мониторинга банковских банков в monobank, ежемесячно донаты поступали от около 1,8 миллиона человек, а средняя сумма одного взноса составляла 392 гривны.

Это движение не только компенсировало пробелы государственного обеспечения на начальных этапах войны, но и эволюционировало в мощную, профессиональную систему, которая сегодня работает бок о бок с Министерством обороны Украины. Анализ данных за 2022-2025 годы показывает: общая сумма помощи через три крупнейшие благотворительные структуры превысила 200 млрд грн, а расходы направлялись преимущественно на высокотехнологичные средства ведения боевых действий. Волонтеры не просто "закрывали дыры" – они стали драйвером технологического перевооружения армии.

Масштабы волонтерского движения

Официальная статистика фиксирует только тех, кто регистрируется для налоговых льгот, но реальный взнос гораздо шире. По подсчетам исследователей гражданского общества, количество благотворительных организаций возросло до 33 тысяч, а общественных – до 107 тысяч. Через платформу Nova Poshta только в 2024 году было доставлено 1,9 миллиона гуманитарных посылок общим весом 63 920 тонн – это 8 раз больше, чем в среднем за месяц первого года войны. Всего за 4 года полномасштабного вторжения – 3,1 миллиона посылок весом 118,2 тысячи тонн. Чаще всего перевозили комплектующие для дронов, рации, зарядные станции, автомобильные запчасти и шины.

Общая сумма помощи военным через волонтерские каналы тяжело поддается точному подсчету из-за тысяч мелких инициатив, но данные трех лидеров дают четкое представление. По состоянию на февраль 2026 только президентская платформа United24 собрала более 143 млрд грн. с мая 2022 года по всем направлениям, по которым подавляющее большинство – на оборону. В 2025 году три крупнейших структуры – United24, благотворительный фонд "Вернись живым" и благотворительный фонд Сергея Притулы – аккумулировали рекордные 105,87 млрд грн. за год. Это на 37% больше, чем за последние три года вместе взятые. Такие объемы свидетельствуют об устойчивости общества, несмотря на экономическую усталость и перераспределение донатов на прямую помощь родным на фронте.

Эволюция запросов

Запросы военных кардинально изменились за 4 года. В 2022 году чаще всего просили одежду, бронежилеты, шлемы, аптечки и другое личное снаряжение. Государственное обеспечение тогда было минимальным, поэтому волонтеры буквально "одевали" и "вооружали" первые бригады территориальной обороны. К концу 2023 года такие просьбы стали редкостью: армия получила централизованное снабжение качественной формы и защиты, а воины часто сами докупали улучшенные варианты.

С 2024 года доминируют технологические нужды. Чаще всего просят дроны: разведывательные "Мовики", среднедальные разведчики стоимостью от миллиона грн., FPV-дроны с боевым зарядом для уничтожения техники и живой силы противника, а также наземные разминировщики. Выросли запросы на станции радиоэлектронной борьбы ограниченного радиуса, которые устанавливают на автомобили для защиты от вражеских дронов. Постоянными остаются потребности в автомобилях, их ремонте и оптических приборах. Для подразделений специального назначения запросы еще более специфичны – от оборудования для работы в тылу неприятеля до средств повышения эффективности.

Представители благотворительного фонда "Вернись живым" объясняют такую эволюцию изменениями характера войны: "Если в начале полномасштабного вторжения частым запросом были одежда, бронежилеты, шлемы, аптечки и другое личное снаряжение, то сейчас такие запросы поступают крайне редко". Этот переход от гуманитарки к высокотехнологичной помощи стал возможным благодаря профессиональности волонтеров и тесной координации с военными.

Основные благотворительные фонды

Три структуры стали основными каналами аккумуляции помощи. Президентская платформа United24, запущенная в мае 2022 года, собрала 77,7 млрд. грн. только в 2025 году — втрое больше, чем за весь 2022 год, считавшийся пиковым. 99% этих средств пошли на нужды ВСУ. Всего с начала работы платформа аккумулировала более 143 млрд грн.

Благотворительный фонд "Вернись живым" в 2025 году собрал 26,2 млрд грн. – в 4,4 раза больше, чем за весь 2022 год. Значительный вклад составили международные гранты, в том числе более 11,5 млрд грн, полученные в конце октября, а самым успешным месяцем стал октябрь с 19,7 млрд грн поступлений. В целом за 2022-2024 годы фонд аккумулировал 15 миллиардов гривен. 100% донатов идут непосредственно на Силы обороны — фонд не содержит административных расходов.

Благотворительный фонд Сергея Притулы в 2025 году собрал 1,97 млрд. грн. (на 25% больше, чем в предыдущем году), а в целом с 2022 года — более 10 млрд грн. Директор фонда Андрей Шувалов отмечает: "Несмотря на это, украинцы продолжают поддерживать Силы обороны, и эта поддержка позволяет Фонду системно закрывать ключевые потребности военных".

Для наглядности сравним ключевые показатели (данные из открытых отчетов и исследований Опендатабот, по состоянию на конец 2025 года, млрд грн):

Благотворительная структура 2022 год 2023 год (прибл.) 2024 год 2025 год В общем (приблизительно) United24 ~25,9 ~26,5 17,5 77,7 свыше 147 Благотворительный фонд "Вернись живым" ~5,95 ~4,65 4,4 26,2 свыше 41 Благотворительный фонд Сергея Притулы ~3,2 ~3,2 2,1 1,97 свыше 10,5 Итого три структуры ~35 ~34,35 24,1 105,87 свыше 199

Куда тратятся средства

Отчеты всех трех структур публикуются ежемесячно и доступны онлайн. United24 направляет 99% на оборону: закупку дронов, бронетехники, средств связи и обучения. Благотворительный фонд "Вернись живым" финансирует тепловизоры, автомобили, дроны, обучение операторов и ремонт техники. Фонд Сергея Притулы акцентирует внимание на FPV-дронах, антидроновых системах, автомобилях и ПВО.

Анализ показывает: если в 2022–2023 годах значительная часть уходила на "закрытие дыр" (снаряжение, медицина), то с 2024 года более 70% расходов – на высокотехнологичные решения. Это повлияло на эффективность боевых действий: тысячи FPV-дронов, сотни станций радиоэлектронной борьбы и разведывательных комплексов, закупленные волонтерами, ежедневно спасают жизнь и уничтожают врага.

Проблемы и перспективы волонтерского движения

Несмотря на рекорды 2025 года, волонтеры фиксируют понижение активности граждан. Представители благотворительного фонда "Вернись живым" отмечают: "Мы не можем сказать, что уровень донатов снизился, но видим определенное перераспределение… Сегодня почти у каждого в семье есть отец, сын, муж, брат и т.д., которые непосредственно находятся в армии. Соответственно вместо того, чтобы забросить донат на фонд, родные ожидаемо сначала закрывают потребность конкретного военного. Еще один вызов – экономическая ситуация в стране: у людей становится меньше средств и меньше возможности помогать". Сергей Притула в ноябре 2025 года на собрании Европейской бизнес-ассоциации добавил, что коррупционные скандалы и корпоративная политика компаний также влияют на настроение донаторов.

Однако тенденция остается положительной. Правительство в июле 2025 года одобрило Концепцию Государственной целевой социальной программы развития волонтерства до 2030 года, предусматривающую системную поддержку движения. Волонтерство эволюционировало от эмоционального порыва к стратегическому инструменту национальной безопасности.

За четыре года волонтерское движение в Украине продемонстрировало уникальную устойчивость и адаптивность. От 11 792 официально зарегистрированных волонтеров и миллионов донаторов до миллиардов грн., направленных на фронт — все это свидетельствует об обществе, которое не просто выживает, а активно формирует свою оборону. Аналитики прогнозируют: в 2026 году запросы еще больше сместятся в сторону искусственного интеллекта, автономных систем и средств противодействия дронам. И волонтеры уже готовы к этому вызову.

Помощь фронта – это не благотворительность. Это инвестиция в будущее. Каждый донат, каждый собранный дрон, каждая доставленная посылка приближает день, когда украинские воины вернутся домой победителями.