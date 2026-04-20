Протягом доби російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область, завдавши загалом 596 ударів по 39 населених пунктах регіону. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних жителів. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, противник активно застосовував різні види озброєння. Зокрема, було зафіксовано 27 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Балабине, Вільнянка, Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка та інші громади області. Авіація ворога знову спрямувала удари по цивільній інфраструктурі та житлових районах.

Крім того, російські сили масово використовували безпілотники. Загалом 392 дрони різних типів, переважно FPV, атакували як Запоріжжя, так і численні села та містечка регіону. Під ударом опинилися Кушугум, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Чарівне та інші населені пункти. Дрони застосовувалися для ураження цивільних об’єктів і житлових кварталів.

Також зафіксовано дев’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися Новояковлівка, Степногірськ, Залізничне, Мала Токмачка та Гірке. Крім того, ворог здійснив 168 артилерійських ударів по населених пунктах уздовж лінії зіткнення, що спричинило значні руйнування.

Унаслідок атак надійшло 155 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Місцева влада продовжує фіксувати наслідки обстрілів і надавати допомогу постраждалим мешканцям.

Портал "Коментарі" вже писав, що на парламентських виборах в Угорщині чинний прем’єр Віктор Орбан зазнав поразки, поступившись опозиційному лідеру Петеру Мадяру, який очолює партію "Тиса". Орбан перебував при владі 16 років і, за оцінками експертів, поступово вибудовував модель управління з ознаками авторитаризму, розповів американський професор Скотт Лукас.