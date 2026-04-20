logo

BTC/USD

74784

ETH/USD

2285.68

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией 600 атак сотнями дронов: РФ нанесла смертельный удар по целой области, есть существенные разрушения
commentss НОВОСТИ Все новости

600 атак сотнями дронов: РФ нанесла смертельный удар по целой области, есть существенные разрушения

За последние сутки российские захватчики атаковали 39 населенных пунктов Запорожской области

20 апреля 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В течение суток российские войска совершили массированную атаку на Запорожскую область, нанеся в общей сложности 596 ударов по 39 населенным пунктам региона. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

600 атак сотнями дронов: РФ нанесла смертельный удар по целой области, есть существенные разрушения

Фото: из открытых источников

По его словам, противник активно применял разные виды вооружения. В частности, было зафиксировано 27 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Балабино, Вольнянка, Орехов, Гуляйполе, Малая Токмачка и другие общины области. Авиация врага снова направила удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам.

Кроме того, русские силы массово использовали беспилотники. В общей сложности 392 дрона разных типов, преимущественно FPV, атаковали как Запорожье, так и многочисленные села и городки региона. Под ударом оказались Кушугум, Степногорск, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Волшебное и другие населенные пункты. Дроны применялись для поражения гражданских объектов и жилых кварталов.

Также зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались Новояковловка, Степногорск, Железнодорожное, Малая Токмачка и Горькое. Кроме того, враг совершил 168 артиллерийских ударов по населенным пунктам вдоль линии столкновения, что повлекло за собой значительные разрушения.

В результате атак поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Местные власти продолжают фиксировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим жителям.

Портал "Комментарии" уже писал , что на парламентских выборах в Венгрии действующий премьер Виктор Орбан потерпел поражение, уступив оппозиционному лидеру Петеру Мадяру, возглавляющему партию "Тиса". Орбан находился у власти 16 лет и, по оценкам экспертов, постепенно выстраивал модель управления по признакам авторитаризма, рассказал американский профессор Скотт Лукас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/38533
Теги:

Новости

Все новости