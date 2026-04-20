600 атак сотнями дронов: РФ нанесла смертельный удар по целой области, есть существенные разрушения

В течение суток российские войска совершили массированную атаку на Запорожскую область, нанеся в общей сложности 596 ударов по 39 населенным пунктам региона. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, противник активно применял разные виды вооружения. В частности, было зафиксировано 27 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Балабино, Вольнянка, Орехов, Гуляйполе, Малая Токмачка и другие общины области. Авиация врага снова направила удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам.

Кроме того, русские силы массово использовали беспилотники. В общей сложности 392 дрона разных типов, преимущественно FPV, атаковали как Запорожье, так и многочисленные села и городки региона. Под ударом оказались Кушугум, Степногорск, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Волшебное и другие населенные пункты. Дроны применялись для поражения гражданских объектов и жилых кварталов.

Также зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались Новояковловка, Степногорск, Железнодорожное, Малая Токмачка и Горькое. Кроме того, враг совершил 168 артиллерийских ударов по населенным пунктам вдоль линии столкновения, что повлекло за собой значительные разрушения.

В результате атак поступило 155 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Местные власти продолжают фиксировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим жителям.

