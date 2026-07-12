3 ознаки, що Путін готує удар по Європі: Захід розкрив нові плани Кремля

Російський диктатор Володимир Путін може використати найближчі місяці як останню спробу змінити перебіг війни проти України, а його подальші кроки становитимуть дедалі більшу загрозу не лише для Києва, а й для європейських країн. Такий висновок зробив військовий оглядач Роберт Фокс у колонці для The Independent, назвавши три ключові ознаки можливої ескалації.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Роберт Фокс вважає першим тривожним сигналом переконання Кремля, що зараз для нього відкривається своєрідне "вікно можливостей". Попри відсутність стратегічних успіхів на фронті, Путін продовжує заявляти про наміри повністю захопити Донецьку область. Військовий оглядач вважає, що російське керівництво розраховує на суперечності всередині НАТО, неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа, кризу на Близькому Сході та виснаження української системи протиповітряної оборони.

Другою ознакою аналітик називає різке посилення російської активності проти європейських держав. Йдеться не лише про масштабні кампанії дезінформації, а й про військові провокації поблизу кордонів Альянсу. Зокрема, Москва без доказів звинувачує країни Балтії у допомозі Україні, а російська авіація дедалі частіше демонстративно наближається до сил НАТО.

Фокс також звернув увагу на інцидент у Норвезькому морі, коли російський літак-розвідник Ту-95 наблизився до корабельної групи НАТО, включно з британським авіаносцем HMS Prince of Wales. За оцінкою експерта, подібні польоти можуть використовуватися для збору розвідувальної інформації. Крім того, Росія активізувала використання підводних апаратів для спостереження за критично важливою інфраструктурою в Північному морі, Ла-Манші та Ірландському морі.

Третім фактором ризику оглядач називає погіршення ситуації всередині самої Росії. Країна дедалі більше стикається з економічними проблемами, дефіцитом пального, перебоями зі зв'язком, а також труднощами із забезпеченням окупованих територій.

На думку Фокса, навіть якщо Кремль не досягне поставлених військових цілей, це не означатиме завершення війни. Навпаки, Путін може вдатися до ще радикальніших кроків, серед яких нова хвиля мобілізації або запровадження повноцінного воєнного стану.

"У такому разі про власну протиповітряну оборону доведеться серйозно замислитися не лише Києву та його балтійським сусідам. Це стосуватиметься всіх європейських союзників по НАТО, включно з Великою Британією", — підсумував Фокс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін загнав себе в пастку, але на Заході озвучили тривожний прогноз для України.

Також "Коментарі" писали, що Путіна хочуть прибрати. Ексглава МЗС розкрив приховані процеси в Кремлі.