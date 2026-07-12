3 признака, что Путин готовит удар по Европе: Запад раскрыл новые планы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может использовать ближайшие месяцы как последнюю попытку изменить ход войны против Украины, а его дальнейшие шаги будут представлять все большую угрозу не только Киеву, но и европейским странам. Такой вывод сделал военный обозреватель Роберт Фокс в колонке The Independent, назвав три ключевых признака возможной эскалации.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роберт Фокс считает первым тревожным сигналом убеждения Кремля, что сейчас для него открывается своеобразное "окно возможностей". Несмотря на отсутствие стратегических успехов на фронте, Путин продолжает заявлять о намерениях полностью захватить Донецкую область. Военный обозреватель считает, что российское руководство рассчитывает на противоречия внутри НАТО, неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа, кризис на Ближнем Востоке и истощение украинской системы противовоздушной обороны.

Вторым признаком аналитик называет резкое усиление российской активности против европейских государств. Речь идет не только о масштабных дезинформационных кампаниях, но и о военных провокациях вблизи границ Альянса. В частности, Москва без улик обвиняет страны Балтии в помощи Украине, а российская авиация все чаще демонстративно приближается к силам НАТО.

Фокс также обратил внимание на инцидент в Норвежском море, когда российский самолет-разведчик Ту-95 приблизился к корабельной группе НАТО, включая британского авианосца HMS Prince of Wales. По оценке эксперта, подобные полеты могут использоваться для сбора разведывательной информации. Кроме того, Россия активизировала использование подводных аппаратов для наблюдения за критически важной инфраструктурой в Северном море, Ла-Манше и Ирландском море.

Третьим фактором риска обозреватель называет ухудшение ситуации внутри самой России. Страна все больше сталкивается с экономическими проблемами, дефицитом горючего, перебоями со связью, а также с трудностями с обеспечением оккупированных территорий.

По мнению Фокса, даже если Кремль не достигнет поставленных военных целей, это не означает завершение войны. Напротив, Путин может предпринять еще более радикальные шаги, среди которых новая волна мобилизации или введение полноценного военного положения.

"В таком случае о собственной противовоздушной обороне придется серьезно задуматься не только Киеву и его балтийским соседям. Это будет касаться всех европейских союзников по НАТО, включая Великобританию", — подытожил Фокс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин загнал себя в ловушку, но на Западе озвучили тревожный прогноз для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Путина хотят убрать. Экс-глава МИД раскрыл скрытые процессы в Кремле.