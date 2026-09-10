Кушнер прямо проговорився у Києві: експерт остаточно поховав усі шанси на мир в Україні

Заяви про те, що після виборів у Росії 20 вересня Кремль нібито може стати більш готовим до переговорів щодо завершення війни, поки не мають переконливих підстав. Нинішня дипломатична активність може бути радше спробою підтримувати переговорний процес, ніж свідченням наближення реального перемир’я. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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За його словами, навіть представники американської сторони не демонструють упевненості, що припинення бойових дій можливе найближчим часом. На це, як зазначив аналітик, вказують і публічні заяви представників команди США.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції у Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця, двох чи трьох", — пояснив Клочок.

Експерт припускає, що Вашингтон зацікавлений у збереженні активного переговорного треку навіть без перспективи швидкого результату. Однією з причин він називає внутрішньополітичні потреби Дональда Трампа, якому важливо демонструвати виборцям успіхи на міжнародній арені.

"Я не бачу, щоб вони всерйоз розраховували на швидкий результат. Швидше йдеться про переговори заради переговорів. Процес має рухатися, тому що Трампу треба показувати, що щось відбувається", — зазначив аналітик.

Водночас Клочок не виключає досягнення окремих домовленостей. Йдеться не про повноцінне завершення війни, а про обмежені рішення, які США зможуть представити як дипломатичний результат. Серед можливих тем він назвав взаємне обмеження ударів по окремих об’єктах.

"Я не виключаю, що, наприклад, можуть домовитися про припинення ударів по НПЗ. Російська нафта краще поступатиме на ринок, ціна може знизитися, і Трамп скаже: бачите, я вплинув на ситуацію", — підсумував Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що активізація Дональда Трампа навколо російсько-української війни може бути пов'язана не лише із зовнішньою політикою США, а й із внутрішньою передвиборчою боротьбою. Таку думку в етері Еспресо висловив кандидат політичних наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка та заступник директора Центру політичних досліджень Любомир Скочиляс.