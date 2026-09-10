Кушнер прямо проговорился в Киеве: эксперт окончательно похоронил все шансы на мир в Украине

Заявления о том, что после выборов в России 20 сентября Кремль якобы может стать более готовым к переговорам по завершению войны, пока не имеют убедительных оснований. Нынешняя дипломатическая активность может быть скорее попыткой поддерживать переговорный процесс, чем свидетельством приближения реального перемирия. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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По его словам, даже представители американской стороны не демонстрируют уверенности, что прекращение боевых действий возможно в ближайшее время. На это, как отметил аналитик, указывают публичные заявления представителей команды США.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть, они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца, двух или трех", — пояснил Клочок.

Эксперт предполагает, что Вашингтон заинтересован в сохранении активного переговорного трека, даже без перспективы быстрого результата. Одной из причин называет внутриполитические потребности Дональда Трампа, которому важно демонстрировать избирателям успехи на международной арене.

"Я не вижу, чтобы они всерьез рассчитывали на скорый результат. Скорее речь идет о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит", — отметил аналитик.

В то же время Клочок не исключает достижения отдельных договоренностей. Речь идет не о полноценном завершении войны, а об ограниченных решениях, которые США смогут представить как дипломатический результат. Среди возможных тем он назвал взаимное ограничение ударов по отдельным объектам.

"Я не исключаю, что, например, могут договориться о прекращении ударов по НПЗ. Российская нефть будет лучше поступать на рынок, цена может снизиться, и Трамп скажет: видите, я повлиял на ситуацию", — подытожил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что активизация Дональда Трампа вокруг российско-украинской войны может быть связана не только с внешней политикой США, но и с внутренней предвыборной борьбой. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал кандидат политических наук, доцент ЛНУ имени Ивана Франко и заместитель директора Центра политических исследований Любомир Скочиляс.