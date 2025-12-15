Курська дитяча поліклініка №6 чотири місяці без вікон після атаки дронів – що відбувається з дітьми росіян в холодних кабінетах

У Курській області досі не відновлено вікна в дитячій поліклініці №6, вибиті внаслідок атаки безпілотників 15 серпня. Як пише російський телеграм-канал "Пепел", кабінети закладу досі затягнуті плівкою, через що приміщення промерзають і сиріють. У нічний час температура опускається нижче нуля, а в поліклініці проходять реабілітацію діти, зокрема немовлята.

Чотири місяці без вікон: дитяча поліклініка у Курську розсипається після атаки українських дронів

Місцеві органи влади Курської області обіцяють завершити ремонт до кінця тижня. За словами заступника губернатора Олександра Чепіка, контракти з підрядниками вже укладені. При цьому сам губернатор Олександр Хінштейн 8 грудня заявив, що "тільки дізнався" про вибиті вікна і наказав вставити їх до кінця тижня.

Варто зазначити, що "Центр закупівель Курської області" оголосив аукціон на пошук підрядника для ремонту лише 28 листопада, майже через чотири місяці після атаки. Очікувана сума робіт – майже два мільйони рублів.

Ця ситуація демонструє затяжні наслідки атак безпілотників для цивільної інфраструктури та дітей у прикордонних регіонах Росії, підкреслюючи тривалість ігнорування потреб місцевих громад.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ця зима стане серйозним випробуванням не лише для України, але й для Росії, причому для держави-агресора вона може виявитися холоднішою та темнішою. Ракетна складова українських ударів по території РФ наразі перебуває на ранньому етапі розвитку, адже кількість ракет обмежена, а частина з них проходить стадію випробувань. Натомість у сфері безпілотників Україна зробила якісний стрибок. Виробництво дронів уже перейшло у масштабовану індустрію, де кожна атака аналізується: рахують кількість запущених апаратів, ефективність перехоплення та ураження цілей, а також способи підвищення результативності наступних ударів. Сили оборони вже частково вражають російські підприємства зі складання БпЛА, хоча таких об’єктів у РФ багато, а компоненти для них переважно надходять із Китаю.