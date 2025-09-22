logo_ukra

Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": у ДПСУ зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": у ДПСУ зробили заяву

Прикордонники підтверджують, що не було зафіксовано російську активність у напрямку українського кордону

22 вересня 2025, 14:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після завершення у Білорусі спільних навчань "Захід-2025" Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога у напрямку кордону з Україною. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": у ДПСУ зробили заяву

Військові навчання РФ та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Спікер ДПСУ зазначив, що під час військових навчань "Захід-2025" і після них не було зафіксовано російської активності у напрямку українського кордону чи безпосередньо поряд із ним.

"Ми активно стежили за прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається ситуація в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону", — розповів речник Держприкордонслужби.

Він додав, що кількість російських бійців на нинішніх навчаннях у Білорусі була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з 12 по 16 вересня відбулися масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", що активно висвітлюються російськими телеканалами. Однак російські пропагандисти припустилися помилки у прямому ефірі. Коли камери показували авіаційні маневри, до об'єктиву випадково потрапив надувний макет винищувача Су-33, який виявився не повністю надутим.

Інцидент із недостатньо здутим макетом російського літака швидко поширився у соцмережах. Користувачі іронізували, що російська пропаганда навіть не спромоглася правильно підготувати декорації для навчань. Для країни, яка традиційно приділяє велику увагу створенню "картинки" для телебачення, подібна помилка виглядала особливо дивною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чого злякався Путін : навіщо насправді знадобилися військові навчання "Захід-2025".




