Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": у ДПСУ зробили заяву

Після завершення у Білорусі спільних навчань "Захід-2025" Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога у напрямку кордону з Україною. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Військові навчання РФ та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Спікер ДПСУ зазначив, що під час військових навчань "Захід-2025" і після них не було зафіксовано російської активності у напрямку українського кордону чи безпосередньо поряд із ним.

"Ми активно стежили за прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається ситуація в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону", — розповів речник Держприкордонслужби.

Він додав, що кількість російських бійців на нинішніх навчаннях у Білорусі була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.

