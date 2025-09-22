logo

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Куда отправились российские войска после учений "Запад-2025": в ГПСУ сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Куда отправились российские войска после учений "Запад-2025": в ГПСУ сделали заявление

Пограничники подтверждают, что не было зафиксировано российской активности в направлении украинской границы

22 сентября 2025, 14:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После завершения в Беларуси совместных учений "Запад-2025" Россия вывела оттуда свои войска. Не было зафиксировано активности врага в направлении границы с Украиной. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Куда отправились российские войска после учений "Запад-2025": в ГПСУ сделали заявление

Военные учения РФ и Беларуси. Фото: из открытых источников

Спикер ГПСУ отметил, что во время военных учений "Запад-2025" и после них не было зафиксировано российской активности в направлении украинской границы или непосредственно рядом с ней.

"Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы четко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы", — рассказал спикер Госпогранслужбы.

Он добавил, что количество российских бойцов на нынешних учениях в Беларуси было незначительным по сравнению с группировками предыдущих лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 12 по 16 сентября состоялись масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", активно освещаемые российскими телеканалами. Однако российские пропагандисты допустили ошибку в прямом эфире. Когда камеры показывали авиационные маневры, в объектив случайно попал надувной макет истребителя Су-33, который оказался не полностью надут.

Инцидент с недостаточно вздутым макетом российского самолета быстро распространился в соцсетях. Пользователи иронизировали, что российская пропаганда даже не смогла правильно подготовить декорации для учений. Для страны, традиционно уделяющей большое внимание созданию "картинки" для телевидения, подобная ошибка выглядела особенно странной.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего испугался Путин: зачем на самом деле понадобились военные учения "Запад-2025".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости