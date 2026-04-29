Куди РФ активно перекидає контингент: розвідка розкрила нові ризики для світу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кремль активно посилює свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики посилення терористичних організацій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності у критично важливих з погляду міграції регіонах світу.
Зеленський зазначив, що українські воїни продовжують ефективно ліквідувати наступальні ресурси супротивника. При цьому динаміка знищення живої сили є критичною для ворога.