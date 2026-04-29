Куди РФ активно перекидає контингент: розвідка розкрила нові ризики для світу

Розвідка фіксує, що контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч

29 квітня 2026, 15:19
Кремль активно посилює свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики посилення терористичних організацій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

"Російські контингенти в країнах Африки останнім часом збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці та тренування", — розповів Володимир Зеленський.

За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності у критично важливих з погляду міграції регіонах світу.

"Важливо спільно цьому протидіяти — координуватимемося з партнерами", — додав глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" – глава української держави Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами президента, Україна отримала доступ до внутрішньої документації ворога.

"У нас є конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають нездатність виконати завдання свого політичного керівництва", — наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що українські воїни продовжують ефективно ліквідувати наступальні ресурси супротивника. При цьому динаміка знищення живої сили є критичною для ворога.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18815
