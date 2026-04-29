Куда РФ активно перебрасывает контингент: разведка раскрыла новые риски для мира

Кравцев Сергей
Кремль активно усиливает свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски к усилению террористических организаций. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.
Зеленский отметил, что украинские воины продолжают эффективно ликвидировать наступательные ресурсы противника. При этом динамика уничтожения живой силы критическая для врага.