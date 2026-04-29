Куда РФ активно перебрасывает контингент: разведка раскрыла новые риски для мира
Куда РФ активно перебрасывает контингент: разведка раскрыла новые риски для мира

Разведка фиксирует, что контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч

29 апреля 2026, 15:19
Кравцев Сергей

Кремль активно усиливает свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски к усилению террористических организаций. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки", — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.

"Важно совместно этому противодействовать — будем координироваться с партнерами", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. По словам президента, Украина получила доступ к внутренней документации врага.

"У нас есть конкретные документы российского Генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что украинские воины продолжают эффективно ликвидировать наступательные ресурсы противника. При этом динамика уничтожения живой силы критическая для врага.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18815
