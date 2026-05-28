“Куди пішли гроші на супутник Притули”: у Раді дали відповідь

У 2022 році Благодійний фонд Притули придбав “народний" супутник за гроші, які українці зібрали на безпілотники Bayraktar. Відтоді час від часу українці цікавляться, а що із супутником.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Юрчишин розповів, що коментарів, на кшталт “Притула, де супутник? Куди пішли наші гроші?”, дуже багато.

“І байдуже, що робота народного супутника приносить результат кожного дня, бо наша розвідка бачить ворога всюди. На цьому фото, до речі, тимчасово існуючий Кримський міст. Кадр зроблений із супутника, на який донатила вся країна”, — пояснив політик.

За його словами, ГУР Міноборони України відзвітувало про майже 6000 космічних знімків. Це, пояснив політик, хороший результат за неповні 4 роки, якщо врахувати, що раніше Україна воювала без цих “очей”. І це нагадування всім нам, що спільні інвестиції в оборону працюють, бо непереможні — коли єдині, підкреслив політик.

Парламентар пояснив, що Росія витратила купу грошей та людського ресурсу, аби дискредитувати саму ідею цього супутника.

“Ворог і далі буде робити вкиди, бо йому не треба єдність наших військових, волонтерів, країни та нації. Часто ці кампанії підхоплюють як корисні ідіоти, так і ті, хто намагається побачити політичну конкуренцію в усьому, що приносить успіх”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які дані Головне управління розвідки та Служба безпеки України отримують від “народного супутника”. На офіційний запит у ГУР відповіли, що отримують та активно використовують дані, що надходять з “народного супутника”. Космічні знімки надходять щоденно, двічі на добу. Станом на серпень 2025 року ГУР продовжував отримувати дані.