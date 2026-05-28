Война с Россией "Куда пошли деньги на спутник Притулы": в Раде дали ответ
"Куда пошли деньги на спутник Притулы": в Раде дали ответ

Народный депутат Юрчишин рассказал, что с "народным спутником", который был приобретен на деньги украинцев

28 мая 2026, 21:54
Кречмаровская Наталия

В 2022 году Благотворительный фонд Притулы приобрел "народный" спутник за деньги, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar. С тех пор время от времени украинцы интересуются, а что со спутником.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал, что комментариев, вроде "Притула, где спутник? Куда пошли наши деньги?", очень много.

"И безразлично, что работа народного спутника приносит результат каждый день, потому что наша разведка видит врага повсюду. На этом фото, кстати, временно существующий Крымский мост. Кадр сделан из спутника, на который донатила вся страна", — пояснил политик.

По его словам, ГУР Минобороны Украины отчиталось о почти 6000 космических снимках. Это, объяснил политик, хороший результат за неполные 4 года, если учесть, что раньше Украина воевала без этих глаз. И это напоминание всем нам, что общие инвестиции в оборону работают, потому что непобедимы – когда едины, подчеркнул политик.

Парламентарий объяснил, что Россия потратила кучу денег и человеческого ресурса, чтобы дискредитировать саму идею этого спутника.

"Враг и дальше будет делать вбросы, потому что ему не нужно единство наших военных, волонтеров, страны и нации. Часто эти кампании подхватывают как полезные идиоты, так и пытающиеся увидеть политическую конкуренцию во всем, что приносит успех", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие данные Главное управление разведки и Служба безопасности Украины получают от "народного спутника". На официальный запрос в ГУР ответили, что получают и активно используют данные, поступающие из "народного спутника". Космические снимки поступают ежедневно, дважды в день. По состоянию на август 2025 года ГУР продолжал получать данные.



Источник: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/pfbid0Vr7KAkGgMfArMjMYr3F4P8cRy2eYZPPyQqDF5jGXb3ZeJr7tELbRkVJ2Yxog4ERul?locale=uk_UA
