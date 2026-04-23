Куди гатитиме Україна на території Росії: Зеленський попередив окупантів

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує реагувати на російські атаки, спрямовані проти енергетичної інфраструктури та мирного населення. За його словами, російська сторона систематично обстрілює критичні об’єкти, тому Сили оборони відповідають ударами по стратегічно важливих цілях на території противника. Про це президент повідомив під час розмови з представниками медіа, коментуючи поточну ситуацію та підходи України до ведення бойових дій.

Зеленський наголосив, що у відповідь на обстріли енергетичних об’єктів Україна застосовує симетричні дії, спрямовані на ті сфери, які мають ключове значення для функціонування російської економіки та військової машини. Йдеться насамперед про підприємства, що залучені до виробництва енергії, озброєння та іншої критичної інфраструктури.

Президент зазначив, що такі кроки вже завдають відчутних втрат російській стороні, які, за оцінками, можуть сягати десятків мільярдів доларів. Він підкреслив, що економічний тиск є одним із важливих інструментів впливу на агресора.

Також Зеленський зауважив, що навіть зовнішні фактори, зокрема зміни на глобальних енергетичних ринках, не дозволяють Росії компенсувати свої фінансові втрати. За його словами, країна-агресор не здатна повністю покрити дефіцит доходів, попри певні коливання на ринку енергоносіїв.

Окремо глава держави підкреслив, що Україна і надалі буде завдавати ударів у відповідь на ворожі атаки, зосереджуючись на об’єктах, які мають стратегічне значення для військово-промислового комплексу РФ та її енергетичного сектору.

Він наголосив, що такий підхід є частиною системного тиску на Росію, який має послабити її можливості продовжувати війну.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають, попри наявні складнощі та суперечливі позиції сторін. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов під час спілкування з журналістами на Київському безпековому форумі. За його словами, діалог не припинявся і не перебуває у стані стагнації, хоча процес залишається непростим.