Кривий Ріг пережив ніч пекла: стало відомо про страшні руйнування

Російські війська атакували Криворізький район за допомогою дронів. Внаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей, виникли пожежі та зазнала пошкоджень інфраструктура. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Фото: з відкритих джерел

Першими під обстріл потрапили Зеленодольська громада, після чого масовані удари дронів були спрямовані на Новопільську громаду.

Постраждали чоловік і жінка, яких госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Вогонь, що спалахнув, вже загасили. Було пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

Окрім того, російські війська обстріляли Нікополь та Марганець із реактивних систем "Град", застосовуючи також FPV-дрони та артилерію. Внаслідок цих атак постраждали 18-річна дівчина та двоє чоловіків віком 26 та 45 років, усіх госпіталізували.

У результаті обстрілів виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Пошкоджено підприємство, релігійну організацію, 15 приватних будинків, п’ятиповерховий будинок, три господарські споруди, шість автомобілів та газогін.

У Синельниківському районі ворожі дрони атакували Межівську та Покровську громади, внаслідок чого загорівся балкон багатоквартирного будинку. Частково зруйновано один приватний будинок, ще шість зазнали пошкоджень.

Сили протиповітряної оборони збили 29 ворожих безпілотників над Дніпропетровською областю.

