Кривий Ріг пережив ніч пекла: стало відомо про страшні руйнування
НОВИНИ

Кривий Ріг пережив ніч пекла: стало відомо про страшні руйнування

Спочатку російські війська атакували Зеленодольську громаду, а потім масштабно атакували дронами Новопільську громаду.

8 жовтня 2025, 08:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська атакували Криворізький район за допомогою дронів. Внаслідок ворожих ударів постраждали двоє людей, виникли пожежі та зазнала пошкоджень інфраструктура. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Кривий Ріг пережив ніч пекла: стало відомо про страшні руйнування

Фото: з відкритих джерел

Першими під обстріл потрапили Зеленодольська громада, після чого масовані удари дронів були спрямовані на Новопільську громаду.

Постраждали чоловік і жінка, яких госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Вогонь, що спалахнув, вже загасили. Було пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

Окрім того, російські війська обстріляли Нікополь та Марганець із реактивних систем "Град", застосовуючи також FPV-дрони та артилерію. Внаслідок цих атак постраждали 18-річна дівчина та двоє чоловіків віком 26 та 45 років, усіх госпіталізували.

У результаті обстрілів виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Пошкоджено підприємство, релігійну організацію, 15 приватних будинків, п’ятиповерховий будинок, три господарські споруди, шість автомобілів та газогін.

У Синельниківському районі ворожі дрони атакували Межівську та Покровську громади, внаслідок чого загорівся балкон багатоквартирного будинку. Частково зруйновано один приватний будинок, ще шість зазнали пошкоджень.

Сили протиповітряної оборони збили 29 ворожих безпілотників над Дніпропетровською областю.

Як вже писали "Коментарі", влада Росії планує продовжити використання несанкціонованих сміттєзвалищ до 2029 року, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Щонайменше 30 регіонів країни стикаються з гострим дефіцитом полігонів для утилізації твердих побутових відходів. 




