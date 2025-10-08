logo

BTC/USD

121516

ETH/USD

4460.88

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кривой Рог пережил ночь ада: стало известно о страшных разрушениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Кривой Рог пережил ночь ада: стало известно о страшных разрушениях

Сначала русские войска атаковали Зеленодольскую общину, а затем масштабно атаковали дронами Новопольскую общину.

8 октября 2025, 08:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска атаковали Криворожский район с помощью дронов. В результате вражеских ударов пострадали два человека, возникли пожары и получила повреждения инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Кривой Рог пережил ночь ада: стало известно о страшных разрушениях

Фото: из открытых источников

Первыми под обстрел попали зеленодольские община, после чего массированные удары дронов были направлены на Новопольскую общину.

Пострадали мужчина и женщина, госпитализированные с травмами средней тяжести. Вспыхнувший огонь уже потушили. Были повреждены инфраструктурные объекты.

Кроме того, российские войска обстреляли Никополь и Марганец из реактивных систем "Град", применяя также FPV-дроны и артиллерию. В результате этих атак пострадали 18-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 26 и 45 лет, всех госпитализировали.

В результате обстрелов возник пожар, который удалось ликвидировать. Повреждены предприятие, религиозная организация, 15 частных домов, пятиэтажный дом, три хозяйственных сооружения, шесть автомобилей и газопровод.

В Синельниковском районе вражеские дроны атаковали Межевскую и Покровскую общины, в результате чего загорелся балкон многоквартирного дома. Частично разрушен один частный дом, еще шесть получили повреждения.

Силы противовоздушной обороны сбили 29 вражеских беспилотников в Днепропетровской области.

Как уже писали "Комментарии", власти России планируют продлить использование несанкционированных свалок до 2029 года, сообщает Служба внешней разведки Украины. По меньшей мере, 30 регионов страны сталкиваются с острым дефицитом полигонов для утилизации твердых бытовых отходов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости