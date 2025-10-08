Кривой Рог пережил ночь ада: стало известно о страшных разрушениях

Российские войска атаковали Криворожский район с помощью дронов. В результате вражеских ударов пострадали два человека, возникли пожары и получила повреждения инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Фото: из открытых источников

Первыми под обстрел попали зеленодольские община, после чего массированные удары дронов были направлены на Новопольскую общину.

Пострадали мужчина и женщина, госпитализированные с травмами средней тяжести. Вспыхнувший огонь уже потушили. Были повреждены инфраструктурные объекты.

Кроме того, российские войска обстреляли Никополь и Марганец из реактивных систем "Град", применяя также FPV-дроны и артиллерию. В результате этих атак пострадали 18-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 26 и 45 лет, всех госпитализировали.

В результате обстрелов возник пожар, который удалось ликвидировать. Повреждены предприятие, религиозная организация, 15 частных домов, пятиэтажный дом, три хозяйственных сооружения, шесть автомобилей и газопровод.

В Синельниковском районе вражеские дроны атаковали Межевскую и Покровскую общины, в результате чего загорелся балкон многоквартирного дома. Частично разрушен один частный дом, еще шесть получили повреждения.

Силы противовоздушной обороны сбили 29 вражеских беспилотников в Днепропетровской области.

