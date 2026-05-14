Кривавий удар по Києву був показовим: військовий назвав справжню мету Путіна

Російські війська понад добу обстрілювали територію України — 13 травня під атакою були західні області, а в ніч на 14 травня — Київ.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, чому Путін дав наказ бити по Україні.

“Це дуже жорстока, кривава вистава, яку Путін влаштовує не для нас, а для Трампа та Сі Цзіньпіна, які у четвер зустрілися в Пекіні. І вони, звичайно, обговорюватимуть цілу низку питань у світі, у тому числі й українське. І Путін намагається, всіляко зобразити сильного, страшного лідера”, — пояснив військовий.

Сазонов розповів, що Путіна влаштовувало те ставлення, яке було у Трампа раніше. Американський лідер, за словами військового, був упевнений, що Україна маленька, слабенька країна, яка бере гроші від Байдена і тому ще жива, а Росія потужна, сильна, все час настає і обов'язково скоро переможе.

“Але до більшості починає доходити, що Україна сильна країна, що у Росії нічого не виходить, і Трамп розчарований. Ну, а Китай стежить за ситуацією взагалі без ілюзій, дуже чітко. Ось і Путін намагається під ці переговори намагається показати, що він страшний. А сторони говоритимуть, зокрема, і про російську агресію в Україні, і про те, що робити далі, як із неї виходити, на кого тиснути і як”, — пояснив Сазонов.

За його словами, саме для того були удари по західних областях — Путін хоче показати, що війна скрізь, а він дужий та страшний.

Військовий також зазначив, що відповідь України буде по ключових об’єктах Росії.

