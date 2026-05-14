Кривавий удар по Києву був показовим: військовий назвав справжню мету Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російські війська понад добу обстрілювали територію України — 13 травня під атакою були західні області, а в ніч на 14 травня — Київ.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, чому Путін дав наказ бити по Україні.
Сазонов розповів, що Путіна влаштовувало те ставлення, яке було у Трампа раніше. Американський лідер, за словами військового, був упевнений, що Україна маленька, слабенька країна, яка бере гроші від Байдена і тому ще жива, а Росія потужна, сильна, все час настає і обов'язково скоро переможе.
За його словами, саме для того були удари по західних областях — Путін хоче показати, що війна скрізь, а він дужий та страшний.
Військовий також зазначив, що відповідь України буде по ключових об’єктах Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що РФ змінила тактику обстрілів.