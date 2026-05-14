Кровавый удар по Киеву был показательным: военный назвал истинную цель Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские войска более суток обстреливали территорию Украины – 13 мая под атакой были западные области, а в ночь на 14 мая – Киев.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему Путин приказал избивать по Украине.
Сазонов рассказал, что Путина устраивало то отношение, которое было у Трампа раньше. Американский лидер, по словам военного, был уверен, что Украина маленькая, слабенькая страна, которая берет деньги от Байдена и потому еще жива, а Россия же мощная, сильная, все время наступает и обязательно скоро победит.
По его словам, именно для этого были удары по западным областям – Путин хочет показать, что война везде, а он сильный и страшный.
Военный также отметил, что ответ Украины будет по ключевым объектам России.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что РФ изменила тактику обстрелов.