Кровавый удар по Киеву был показательным: военный назвал истинную цель Путина

Российские войска более суток обстреливали территорию Украины – 13 мая под атакой были западные области, а в ночь на 14 мая – Киев.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, почему Путин приказал избивать по Украине.

"Это очень жестокое, кровавое представление, которое Путин устраивает не для нас, а для Трампа и Си Цзиньпина, которые в четверг встретились в Пекине. И они, конечно, будут обсуждать целый ряд вопросов в мире, в том числе и украинский. И Путин пытается всячески изобразить сильного, страшного лидера”, — объяснил военный.

Сазонов рассказал, что Путина устраивало то отношение, которое было у Трампа раньше. Американский лидер, по словам военного, был уверен, что Украина маленькая, слабенькая страна, которая берет деньги от Байдена и потому еще жива, а Россия же мощная, сильная, все время наступает и обязательно скоро победит.

"Но до большинства начинает доходить, что Украина сильная страна, что в России ничего не выходит, и Трамп разочарован. Ну, а Китай следит за ситуацией вообще без иллюзий, очень четко. Вот и Путин пытается под эти переговоры пытается показать, что он страшен. А стороны будут говорить, в частности, и о российской агрессии в Украине, и о том, что делать дальше, как из нее выходить, на кого давить и как", — объяснил Сазонов.

По его словам, именно для этого были удары по западным областям – Путин хочет показать, что война везде, а он сильный и страшный.

Военный также отметил, что ответ Украины будет по ключевым объектам России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что РФ изменила тактику обстрелов.



