Кривавий удар по центру Чернігова: ворожа «бандероль» забрала життя двох 15-річних дівчаток

Російські окупаційні війська здійснили черговий жорстокий та цинічний акт терору, завдавши удару по самому центру Чернігова в епіцентрі пожвавленого денного руху. Обстріл спричинив страшну трагедію та призвів до жертв серед неповнолітніх.

Наслідки обстрілу Чернігова. Фото: ДСНС

Атака відбулася у момент, коли на міських вулицях перебувала значна кількість цивільних громадян.

"Серед дня ворог вдарив по Чернігову "бандероллю". Просто по центру міста", — офіційно повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Очільник ОВА підкреслив, що ворог свідомо обрав час максимального скупчення людей:

"Якраз тоді, коли на вулицях людно".

На превеликий жаль, наслідки удару виявилися фатальними для наймолодших мешканців. За словами посадовця, наразі вже відомо про двох загиблих — це дівчатка, яким було усього по 15 років.

"Щонайменше 9 людей постраждали і серед них діти", — констатував Чаус, додавши, що вибухова хвиля та уламки спричинили значні пошкодження інфраструктури: "Багато руйнувань — бізнес, житло, автівки".

На страшний злочин окупантів відреагувало і керівництво міської громади, наголосивши на абсолютно невійськовому характері атакованої зони. Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підкреслив підступність дій ворога.

"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста", — заявив керівник МВА. Він зазначив, що під прицілом опинилися пересічні чернігівці: "Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день…".

Брижинський висловив глибокі співчуття родинам постраждалих та закликав міжнародну спільноту дати належну оцінку діям агресора. "На жаль, уже відомо про загиблих та поранених. Це справжній терор проти мирного населення", — резюмував керівник міської адміністрації, додавши: "Немає жодного виправдання тим, хто забирає життя невинних людей".

Наразі на місці прильоту продовжують розбирати завали екстрені служби, медики надають невідкладну допомогу пораненим, а правоохоронці документують деталі чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська здійснили жорстокий терористичний акт у Дніпрі, цілеспрямовано вдаривши по залізничному вузлу в момент перебування там пасажирського транспорту. Обстріл призвів до великої кількості жертв та поранених серед цивільного населення.