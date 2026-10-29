Кровавый удар по центру Чернигова: вражеская «бандероль» унесла жизни двух 15-летних девочек

Российские оккупационные войска совершили очередной жестокий и циничный акт террора, нанеся удар по самому центру Чернигова в эпицентре оживленного дневного движения. Обстрел вызвал страшную трагедию и привел к жертвам среди несовершеннолетних.

Последствия обстрела Чернигова. Фото: ГСЧС

Атака произошла в момент, когда на городских улицах находилось значительное количество граждан.

"Среди дня враг ударил по Чернигову "бандеролью". Просто по центру города", — официально сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Глава ОВА подчеркнул, что враг сознательно избрал время максимального скопления людей:

Как раз тогда, когда на улицах людно.

К сожалению, последствия удара оказались роковыми для самых молодых жителей. По словам чиновника, уже известно о двух погибших — это девочки, которым было всего по 15 лет .

"По меньшей мере 9 человек пострадали и среди них дети", — констатировал Чаус, добавив, что взрывная волна и обломки повлекли за собой значительные повреждения инфраструктуры: "Многие разрушения — бизнес, жилье, автомобили".

На страшное преступление окупантов отреагировало и руководство городской общины, отметив абсолютно невоенный характер атакованной зоны. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подчеркнул коварство действий врага.

"Сегодня враг совершил очередную циничную атаку прямо по центру нашего города", – заявил руководитель ГВА. Он отметил, что под прицелом оказались рядовые черниговцы: "Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день…".

Брижинский выразил глубокие соболезнования семьям пострадавших и призвал международное сообщество дать надлежащую оценку действиям агрессора. "К сожалению, уже известно о погибших и раненых. Это настоящий террор против мирного населения", — резюмировал руководитель городской администрации, добавив: "Нет никакого оправдания тем, кто уносит жизни невинных людей".

На месте прилета продолжают разбирать завалы экстренные службы, медики оказывают неотложную помощь раненым, а правоохранители документируют детали очередного военного преступления РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска совершили жестокий террористический акт в Днепре, целенаправленно ударив по железнодорожному узлу в момент нахождения там пассажирского транспорта. Обстрел привел к множеству жертв и раненых среди гражданского населения.