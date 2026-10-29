Кровавый удар по центру Чернигова: вражеская «бандероль» унесла жизни двух 15-летних девочек

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили очередной жестокий и циничный акт террора, нанеся удар по самому центру Чернигова в эпицентре оживленного дневного движения. Обстрел вызвал страшную трагедию и привел к жертвам среди несовершеннолетних.
Последствия обстрела Чернигова. Фото: ГСЧС
Атака произошла в момент, когда на городских улицах находилось значительное количество граждан.
Глава ОВА подчеркнул, что враг сознательно избрал время максимального скопления людей:
К сожалению, последствия удара оказались роковыми для самых молодых жителей. По словам чиновника, уже известно о двух погибших — это девочки, которым было всего по 15 лет .
На страшное преступление окупантов отреагировало и руководство городской общины, отметив абсолютно невоенный характер атакованной зоны. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подчеркнул коварство действий врага.
Брижинский выразил глубокие соболезнования семьям пострадавших и призвал международное сообщество дать надлежащую оценку действиям агрессора. "К сожалению, уже известно о погибших и раненых. Это настоящий террор против мирного населения", — резюмировал руководитель городской администрации, добавив: "Нет никакого оправдания тем, кто уносит жизни невинных людей".
На месте прилета продолжают разбирать завалы экстренные службы, медики оказывают неотложную помощь раненым, а правоохранители документируют детали очередного военного преступления РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска совершили жестокий террористический акт в Днепре, целенаправленно ударив по железнодорожному узлу в момент нахождения там пассажирского транспорта. Обстрел привел к множеству жертв и раненых среди гражданского населения.