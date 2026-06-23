Кривавий рекорд війни: в ООН заявили про найстрашніший місяць для українців за 4 роки

За травень 2026 року кількість загиблих та поранених мирних жителів України досягла найвищого рівня з квітня 2022-го. Такі дані на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН озвучив помічник генерального секретаря організації з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохаммед Халед Хіарі.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські повітряні атаки продовжують завдавати катастрофічних збитків цивільному населенню. Згідно з інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, лише за один місяць загинули щонайменше 274 мирні мешканці, ще 1763 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Представник ООН наголосив, що таких масштабів втрат серед цивільних не фіксувалося з весни 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. При цьому організація визнає, що реальні показники можуть бути значно вищими, оскільки підтвердити всі випадки загибелі та поранень в умовах війни неможливо.

З початку великої війни ООН офіційно зафіксувала загибель 16126 цивільних осіб на території України. Серед жертв – 796 дітей. Ще 46590 осіб отримали поранення, включаючи 2835 неповнолітніх.

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що подальша ескалація лише збільшить масштаби гуманітарної катастрофи. У зв'язку з цим міжнародне співтовариство закликало активізувати дипломатичні зусилля для припинення бойових дій.

Хіарі наголосив на необхідності безумовного припинення вогню та відновлення переговорного процесу. За його словами, лише політичне врегулювання відповідно до принципів Статуту ООН здатне створити основу для довгострокового та справедливого миру.

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