Кровавый рекорд войны: в ООН заявили о самом страшном месяце для украинцев за 4 года

За май 2026 года количество погибших и раненых мирных жителей Украины достигло самого высокого уровня с апреля 2022-го. Такие данные на экстренном заседании Совета Безопасности ООН озвучил помощник генерального секретаря организации по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохаммед Халед Хиари.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, российские воздушные атаки продолжают наносить катастрофический ущерб гражданскому населению. Согласно информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, только за один месяц погибли не менее 274 мирных жителей, еще 1763 человека получили ранения различной степени тяжести.

Представитель ООН подчеркнул, что таких масштабов потерь среди гражданских не фиксировалось с весны 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. При этом организация признает, что реальные показатели могут быть значительно выше, поскольку подтвердить все случаи гибели и ранений в условиях войны невозможно.

С начала большой войны ООН официально зафиксировала гибель 16 126 гражданских лиц на территории Украины. Среди жертв — 796 детей. Еще 46 590 человек получили ранения, включая 2835 несовершеннолетних.

В Организации Объединенных Наций считают, что дальнейшая эскалация лишь увеличит масштабы гуманитарной катастрофы. В связи с этим международное сообщество призвали активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий.

Хиари подчеркнул необходимость безусловного прекращения огня и возобновления переговорного процесса. По его словам, только политическое урегулирование в соответствии с принципами Устава ООН способно создать основу для долгосрочного и справедливого мира.

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