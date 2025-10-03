Критичні руйнування: РФ нещадно вдарила по одній із ключових сфер України

У ніч на 3 жовтня Росія завдала наймасштабнішого ракетно-дронового удару по об'єктах газовидобутку в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Під обстріл потрапили потужності НАК "Нафтогаз України" в Харківській і Полтавській областях. Про це офіційно повідомила пресслужба компанії.

"Це була найбільша за весь час війни атака на об’єкти нашої газовидобувної інфраструктури", — наголосили в "Нафтогазі".

За наданими даними, окупанти випустили 35 ракет (серед них — значна частина балістичних), а також атакували дронами-камікадзе: зафіксовано щонайменше 60 безпілотників. Частину повітряних цілей вдалося збити, однак не всі.

"Внаслідок удару серйозно пошкоджено низку об’єктів компанії, частина з яких — критично", — зазначають у компанії.

Голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький повідомив, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Компанія спільно з міжнародними партнерами працює над мінімізацією наслідків удару.

"Ми координуємо зусилля, аби відповідь на цю атаку була оперативною й адекватною. Терористичні дії не мають досягати мети", — підкреслив Корецький.

Нагадаємо, ніч проти 3 жовтня ознаменувалась широкомасштабною повітряною атакою РФ по території України. Вибухи пролунали в Полтаві, Дніпрі, Одесі та інших регіонах. У Полтавській області основною мішенню стали об'єкти енергетичного сектору.

За даними Міністерства енергетики, удари завдали по енергетичній інфраструктурі у кількох регіонах, включно з об'єктами газотранспортної системи.

