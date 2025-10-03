logo

Критические разрушения: РФ беспощадно ударила по одной из ключевых сфер Украины
Критические разрушения: РФ беспощадно ударила по одной из ключевых сфер Украины

В ночь на 3 октября РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях, выпустив 35 ракет (часть — баллистические) и 60 дронов.

3 октября 2025, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 3 октября Россия нанесла самый масштабный ракетно-дроновый удар по объектам газодобычи в Украине с начала полномасштабного вторжения. Под обстрелы попали мощности НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Полтавской областях. Об этом официально сообщила пресс-служба компании.

Критические разрушения: РФ беспощадно ударила по одной из ключевых сфер Украины

Фото: из открытых источников

"Это была самая большая за все время войны атака на объекты нашей газодобывающей инфраструктуры", — подчеркнули в "Нафтогазе".

По предоставленным данным, оккупанты выпустили 35 ракет (в том числе — значительную часть баллистических), а также атаковали дронами-камикадзе: зафиксировано по меньшей мере 60 беспилотников. Часть воздушных целей удалось сбить, но не все.

"В результате удара серьезно поврежден ряд объектов компании, часть из которых — критически", — отмечают в компании.

Председатель правления группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий сообщил, что в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Компания совместно с международными партнерами работает над минимизацией последствий удара.

"Мы координируем усилия, чтобы ответ на эту атаку был оперативным и адекватным. Террористические действия не должны достигать цели", — подчеркнул Корецкий.

Напомним, ночь на 3 октября ознаменовалась широкомасштабной воздушной атакой РФ по территории Украины. Взрывы раздались в Полтаве, Днепре, Одессе и других регионах. В Полтавской области основной целью стали объекты энергетического сектора.

По данным Министерства энергетики, удары нанесли по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах, включая объекты газотранспортной системы.

Как уже писали "Комментарии", слухи об уменьшении боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов Patriot выглядят малоубедительно. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.



Источник: https://t.me/NaftogazUA/2646
