Критичні руйнування і страшні наслідки: РФ вчинила небачений злочин у важливому місті України

У ніч проти 26 березня російські війська знову здійснили атаку безпілотниками по території Одеської області. Основною ціллю удару стала інфраструктура Ізмаїльського району, зокрема портові об’єкти та енергетичні потужності. Про це повідомила районна адміністрація, зазначивши, що після завершення повітряної тривоги ситуація в небі стабілізувалася.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Масштаби руйнувань уточнюються, однак уже відомо, що ворог цілеспрямовано б’є по критично важливих об’єктах, намагаючись порушити роботу транспортної та енергетичної системи регіону.

Попри те, що кількість масованих обстрілів по Україні останнім часом зменшилася, південь країни, зокрема Одеська область, залишається під постійним тиском дронових атак. Російські сили регулярно використовують безпілотники для ураження цивільної та інфраструктурної цілі. Кілька днів тому внаслідок подібного удару на півдні області було знищено житловий будинок, а ще кілька сусідніх споруд зазнали значних пошкоджень.

Раніше, 22 березня, під удар потрапило передмістя Одеси — тоді були пошкоджені житлові будинки та об’єкти портової інфраструктури. Ще одна атака відбулася 20 березня, коли ворожі сили вдарили по порту, пошкодивши два цивільні судна, що ходили під іноземними прапорами.

