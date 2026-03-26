Критические разрушения и страшные последствия: РФ совершила невиданное преступление в важном городе Украины

В ночь на 26 марта российские войска снова совершили атаку беспилотниками по территории Одесской области. Основной целью удара стала инфраструктура Измаильского района, в том числе портовые объекты и энергетические мощности. Об этом сообщила районная администрация, отметив, что по завершении воздушной тревоги ситуация в небе стабилизировалась.

В результате атаки зафиксированы повреждения в городе Измаил, а также на территории Вилковской общины. Масштабы разрушений уточняются, однако уже известно, что враг целенаправленно избивает по критически важным объектам, пытаясь нарушить работу транспортной и энергетической системы региона.

Несмотря на то, что количество массированных обстрелов по Украине в последнее время уменьшилось, юг страны, в частности, Одесская область, остается под постоянным давлением дроновых атак. Российские силы регулярно используют беспилотники для поражения гражданской и инфраструктурной цели. Несколько дней назад в результате подобного удара на юге области был уничтожен жилой дом, а еще несколько соседних сооружений получили значительные повреждения.

Ранее, 22 марта, под удар попал пригород Одессы – тогда были повреждены жилые дома и объекты портовой инфраструктуры. Еще одна атака произошла 20 марта, когда вражеские силы ударили по порту, повредив два гражданских судна, ходивших под иностранными флагами.

