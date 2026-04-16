Критична залежність: чому РФ не здатна виробляти дрони-камікадзе без США

Логістичний експрес для ворога: американські деталі потрапляють на російські заводи одразу з конвеєра

16 квітня 2026, 18:58
Недилько Ксения

Відомий журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко поширив інформацію про те, що ланцюг постачання іноземної електроніки до країни-агресорки суттєво пришвидшився. Деталі, виготовлені на американських підприємствах, майже миттєво опиняються в руках російських інженерів.

Під час офіційних зустрічей в Америці український уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк надав партнерам беззаперечні докази того, що "шлях західних компонентів до рф максимально скоротився".

Експерти наголошують, що безперебійний потік цих технологій є життєво необхідним для російського військово-промислового комплексу. Узагальнюючи висновки фахівців, журналіст підсумував:

"Очевидно, що без цих компонентів виробництво дронів в росії було б неможливим".

Ця ситуація демонструє серйозні прогалини в чинній системі експортного контролю та вимагає негайного посилення санкційного тиску з боку західних держав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Європейському Союзі загострюються дискусії щодо нових обмежень проти Росії. Словаччина заявила про готовність заблокувати 20-й пакет санкцій, однак водночас не виступає проти фінансової допомоги Україні у розмірі 90 мільярдів євро, яку раніше активно блокувала Угорщина на чолі з Віктором Орбаном.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава наполягає на гарантіях, що нові санкції проти Росії не зашкодять економічним інтересам країни, зокрема в енергетичній сфері. За його словами, однією з ключових вимог Словаччини залишається відновлення стабільної роботи нафтопроводу "Дружба".



