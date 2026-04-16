Критическая зависимость: почему РФ не способна производить дроны-камикадзе без США
commentss НОВОСТИ Все новости

Критическая зависимость: почему РФ не способна производить дроны-камикадзе без США

Логистический экспресс для врага: американские детали попадают на российские заводы прямо с конвейера

16 апреля 2026, 18:58
Автор:
Недилько Ксения

Известный журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко распространил информацию о том, что цепь поставок иностранной электроники в страну-агрессорку существенно ускорилась. Детали, сделанные на американских предприятиях, практически мгновенно оказываются в руках русских инженеров.

В ходе официальных встреч в Америке украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк предоставил партнерам безоговорочные доказательства того, что "путь западных компонентов в РФ максимально сократилась".

Эксперты отмечают, что бесперебойный поток этих технологий жизненно необходим для российского военно-промышленного комплекса. Обобщая выводы специалистов, журналист подытожил:

"Очевидно, что без этих компонентов производство дронов в России было бы невозможным".

Эта ситуация демонстрирует серьезные пробелы в действующей системе экспортного контроля и требует немедленного усиления санкционного давления со стороны западных государств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Европейском Союзе обостряются дискуссии о новых ограничениях против России. Словакия заявила о готовности заблокировать 20 пакет санкций, однако в то же время не выступает против финансовой помощи Украине в размере 90 миллиардов евро, которую ранее активно блокировала Венгрия во главе с Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава настаивает на гарантиях, что новые санкции против России не повредят экономическим интересам страны, в частности, в энергетической сфере. По его словам, одним из ключевых требований Словакии остается возобновление стабильной работы нефтепровода "Дружба".



