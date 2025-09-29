Кримський міст на межі знищення: стало відомио про відчайдушний задум окупантів

У тимчасово окупованому Криму російські війська активізували інженерні заходи для посилення оборони Керченського мосту. За даними Telegram-каналу Кримський вітер, окупанти встановлюють додаткові підводні загородження, намагаючись перешкодити українським морським дронам дістатися до стратегічного об’єкта.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, йдеться про занурення у воду спеціальних конструкцій, відомих як "їжаки". Їх розміщують безпосередньо під арками мосту, що значно звужує прохідний фарватер.

"Тепер ці загороджувальні конструкції топлять під судноплавними арками Керченського мосту, фактично зменшуючи ширину проходу", — йдеться у повідомленні каналу.

За наявними даними, встановлення цих конструкцій розпочалося ще у вересні 2024 року. На дні протоки вже знаходяться сотні "їжаків" різних розмірів. Це суттєво обмежує судноплавство — зараз безперешкодно пересуватись поблизу мосту можуть лише військові кораблі РФ, катери та лоцманські судна, які мають спеціальні секретні карти з розташуванням підводних перешкод.

Раніше повідомлялось, що український спецпідрозділ ГУР "Примари" провів ефективну операцію на півострові: знищено два військово-транспортні літаки Ан-26, а також виведено з ладу радіолокаційні станції, зокрема МР-10М1 "Мис М1", які фіксують надводну обстановку.

Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ нещодавно успішно атакували критичну логістичну інфраструктуру російської армії на окупованому півострові, зокрема — залізничну станцію "Урожайна", що відіграє важливу роль у забезпеченні підрозділів армії РФ.

Як вже писали "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни проти України. За його словами, ключовим завданням Європи сьогодні є підтримка обороноздатності української держави.