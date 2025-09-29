Крымский мост на грани уничтожения: стало известно об отчаянном замысле оккупантов

Во временно оккупированном Крыму русские войска активизировали инженерные меры по усилению обороны Керченского моста. По данным Telegram-канала Крымский ветер, оккупанты устанавливают дополнительные подводные заграждения, пытаясь помешать украинским морским дронам добраться до стратегического объекта.

Фото: из открытых источников

В частности, речь идет о погружении в воду специальных конструкций, известных как "ежи". Их размещают непосредственно под арками моста, что значительно сужает проходной фарватер.

"Теперь эти заградительные конструкции топят под судоходными арками Керченского моста, фактически уменьшая ширину прохода", — говорится в сообщении канала.

По имеющимся данным, установка этих конструкций началась еще в сентябре 2024 года. На дне пролива уже находятся сотни "ежей" разных размеров. Это существенно ограничивает судоходство — сейчас беспрепятственно передвигаться поблизости от моста могут только военные корабли РФ, катера и лоцманские суда, которые имеют специальные секретные карты с расположением подводных препятствий.

Ранее сообщалось, что украинское спецподразделение ГУР "Призраки" провело эффективную операцию на полуострове: уничтожены два военно-транспортных самолета Ан-26, а также выведены из строя радиолокационные станции, в частности МР-10М1 "Мыс М1", фиксирующие надводную обстановку.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ недавно успешно атаковали критическую логистическую инфраструктуру российской армии на оккупированном полуострове, в частности железнодорожную станцию "Урожайная", играющую важную роль в обеспечении подразделений армии РФ.

