У тимчасово окупованому Криму стрімко зростає соціальне напруження через привілейоване становище учасників так званої "СВО" та членів їхніх родин. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, посилаючись на дані власних агентів на півострові.

У Криму наростає вибухове невдоволення – привілеї для учасників СВО розколюють суспільство

За інформацією підпілля, на тлі погіршення економічної ситуації та деградації соціальної інфраструктури місцеві жителі дедалі гостріше сприймають особливі пільги, які надаються військовим окупаційної армії та їхнім близьким. Це викликає масове роздратування та відкриті конфлікти в громадах.

Один із агентів АТЕШ зазначає, що діти учасників "СВО" безперешкодно вступають до університетів, попри низький рівень підготовки, тоді як інші абітурієнти залишаються за бортом. Крім того, квартири та земельні ділянки видаються поза чергою, а наявність посвідчень військових вимагає "особливого ставлення" в державних установах і повсякденному житті.

Окреме обурення серед кримчан викликає масовий відтік лікарів, викладачів та інженерів. Через фінансову безвихідь або відсутність перспектив ці фахівці змушені підписувати контракти з міноборони рф виключно заради грошей. Як зазначає агент руху, це призводить до критичного занепаду медицини та освіти, внаслідок чого звичайні люди залишаються без належних послуг.

У партизанському русі наголошують, що політика окупаційної влади дедалі глибше розколює кримське суспільство та підриває залишки лояльності до російського режиму. Зростання внутрішнього невдоволення розглядається як ще один сигнал системної кризи управління на захоплених територіях.

