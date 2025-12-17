logo

BTC/USD

87586

ETH/USD

2943.55

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Крым закипает – оккупанты рассорили полуостров из-за привилегий для «героев СВО»
commentss НОВОСТИ Все новости

Крым закипает – оккупанты рассорили полуостров из-за привилегий для «героев СВО»

Местные жители все более жестко реагируют на неравенство, кумовство и развал медицины и образования.

17 декабря 2025, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во временно оккупированном Крыму стремительно растет социальное напряжение из-за привилегированного положения участников так называемой "СВО" и членов их семей. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на данные собственных агентов на полуострове.

Крым закипает – оккупанты рассорили полуостров из-за привилегий для «героев СВО»

В Крыму нарастает взрывное недовольство – привилегии для участников СВО раскалывают общество

По информации подполья, на фоне ухудшения экономической ситуации и деградации социальной инфраструктуры местные жители все острее воспринимают особые льготы, предоставляемые военным оккупационной армии и их близким. Это вызывает массовое раздражение и открытые конфликты в общинах.

Один из агентов АТЕШ отмечает, что дети участников СВО беспрепятственно поступают в университеты, несмотря на низкий уровень подготовки, в то время как другие абитуриенты остаются за бортом. Кроме того, квартиры и земельные участки выдаются вне очереди, а наличие удостоверений военных требует "особого отношения" в государственных учреждениях и повседневной жизни.

Отдельное возмущение среди крымчан вызывает массовый отток врачей, преподавателей и инженеров. Из-за финансового тупика или отсутствия перспектив эти специалисты вынуждены подписывать контракты по минобороны РФ исключительно ради денег. Как отмечает агент движения, это приводит к критичному упадку медицины и образования, в результате чего обычные люди остаются без надлежащих услуг.

В партизанском движении подчеркивают, что политика оккупационных властей все глубже раскалывает крымское общество и подрывает остатки лояльности к российскому режиму. Рост внутреннего недовольства рассматривается как еще один сигнал системного кризиса управления на захваченных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что идея направить замороженные суверенные активы России в поддержку Украины за короткое время стала одной из самых обсуждаемых в Евросоюзе и получила поддержку ряда ключевых стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости