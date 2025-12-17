Во временно оккупированном Крыму стремительно растет социальное напряжение из-за привилегированного положения участников так называемой "СВО" и членов их семей. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на данные собственных агентов на полуострове.

В Крыму нарастает взрывное недовольство – привилегии для участников СВО раскалывают общество

По информации подполья, на фоне ухудшения экономической ситуации и деградации социальной инфраструктуры местные жители все острее воспринимают особые льготы, предоставляемые военным оккупационной армии и их близким. Это вызывает массовое раздражение и открытые конфликты в общинах.

Один из агентов АТЕШ отмечает, что дети участников СВО беспрепятственно поступают в университеты, несмотря на низкий уровень подготовки, в то время как другие абитуриенты остаются за бортом. Кроме того, квартиры и земельные участки выдаются вне очереди, а наличие удостоверений военных требует "особого отношения" в государственных учреждениях и повседневной жизни.

Отдельное возмущение среди крымчан вызывает массовый отток врачей, преподавателей и инженеров. Из-за финансового тупика или отсутствия перспектив эти специалисты вынуждены подписывать контракты по минобороны РФ исключительно ради денег. Как отмечает агент движения, это приводит к критичному упадку медицины и образования, в результате чего обычные люди остаются без надлежащих услуг.

В партизанском движении подчеркивают, что политика оккупационных властей все глубже раскалывает крымское общество и подрывает остатки лояльности к российскому режиму. Рост внутреннего недовольства рассматривается как еще один сигнал системного кризиса управления на захваченных территориях.

