Кремлю передали узгоджений мирний план щодо України: США чекають на відповідь Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремлю передали узгоджений мирний план щодо України: США чекають на відповідь Путіна

Існує ймовірність поїздки президента Володимира Зеленського до США вже наступного тижня, там він може зустрітися із президентом Дональдом Трампом

8 січня 2026, 21:31
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв зустрілися у Парижі, щоб обговорити узгоджений з Україною мирний план.

Кремлю передали узгоджений мирний план щодо України: США чекають на відповідь Путіна

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зустріч посланців Трампа з Дмитрієвим відбулася після дводенних перемовин західних партнерів з українською делегацією. Про це пише видання Axios.

У Білому домі тепер хочуть отримати чітку відповідь від Путіна на цю пропозицію. Водночас видання зазначає, що поки російський диктатор публічно не висловлювався про готовність до завершення війни. 

Деякі українські посадовці розповіли журналістам, що існує ймовірність поїздки президента Володимира Зеленського до США вже наступного тижня. Там він може зустрітися із президентом Дональдом Трампом, щоб завершити угоду про гарантії безпеки. Розглядають також варіант їхньої зустрічі під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що запланований на 19-23 січня.

Як повідомляв портал "Коментарі", представника російського диктатора Володимира Путіна на переговорах зі Сполученими Штатами Кирила Дмитрієва несподівано помітили в Парижі. Його, зокрема, бачили у посольстві США. 

Саме в Парижі 6 січня проходила зустріч лідерів країн Коаліції охочих, на якій були, зокрема, президент України Володимир Зеленський та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер. За повідомленнями джерел, у Парижі Дмитрієва приймали в посольстві США.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість встановлення контакту з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні. За словами французького лідера, він зараз працює над організацією такої розмови.



Джерело: https://www.axios.com/2026/01/08/russia-ukraine-talks-dmitriev-witkoff-kushner
