Кремлю передали согласованный мирный план по Украине: США ждут ответа Путина

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев встретились в Париже, чтобы обсудить согласованный с Украиной мирный план.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Встреча посланцев Трампа с Дмитриевым прошла после двухдневных переговоров западных партнеров с украинской делегацией. Об этом пишет издание Axios.

В Белом доме сейчас хотят получить четкий ответ от Путина на это предложение. В то же время, издание отмечает, что пока российский диктатор публично не высказывался о готовности к завершению войны.

Некоторые украинские чиновники рассказали журналистам, что существует вероятность поездки президента Владимира Зеленского в США на следующей неделе. Там он может встретиться с президентом Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Рассматривается также вариант их встречи во время Всемирного экономического форума в Давосе, который запланирован на 19-23 января.

Именно в Париже 6 января проходила встреча лидеров стран Коалиции желающих, на которой были, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. По сообщениям источников, в Париже Дмитриева принимали в посольстве США.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности установления контакта с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели. По словам французского лидера, он сейчас работает над организацией такого разговора.