Кремль зняв частину обмежень: кого тепер хоче залучати до боїв проти України

Путинський режим скасував частину обмежень на використання російських резервістів у бойових діях. Це дозволить залучати їх до війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики зазначили, що 13 жовтня російський уряд позитивно висловився про підготовлений Міноборони законопроект, за яким військовослужбовці мобілізаційного резерву можуть виконувати оборонні завдання під час збройних конфліктів, контртерористичних операцій чи відряджень за межами території Росії.

Документ пропонує надати російському диктатору право закликати резервістів на спеціальні навчання тривалістю до двох місяців.

У пояснювальній записці йдеться, що зміни дозволять Росії залучати резервістів у мирний час і розширять чинне законодавство, яке зараз дозволяє такі дії лише під час мобілізації чи воєнного стану.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов у понеділок заявив, що закон дозволить Кремлю направляти резервістів за межі країни, зокрема до Сумської та Харківської областей України.

