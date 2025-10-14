logo_ukra

Кремль зняв частину обмежень: кого тепер хоче залучати до боїв проти України
Кремль зняв частину обмежень: кого тепер хоче залучати до боїв проти України

У ISW дізналися, що Кремль хоче залучати резервістів до бойових дій проти України

14 жовтня 2025, 07:16
Кравцев Сергей

Путинський режим скасував частину обмежень на використання російських резервістів у бойових діях. Це дозволить залучати їх до війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль зняв частину обмежень: кого тепер хоче залучати до боїв проти України

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики зазначили, що 13 жовтня російський уряд позитивно висловився про підготовлений Міноборони законопроект, за яким військовослужбовці мобілізаційного резерву можуть виконувати оборонні завдання під час збройних конфліктів, контртерористичних операцій чи відряджень за межами території Росії.

Документ пропонує надати російському диктатору право закликати резервістів на спеціальні навчання тривалістю до двох місяців.

У пояснювальній записці йдеться, що зміни дозволять Росії залучати резервістів у мирний час і розширять чинне законодавство, яке зараз дозволяє такі дії лише під час мобілізації чи воєнного стану.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов у понеділок заявив, що закон дозволить Кремлю направляти резервістів за межі країни, зокрема до Сумської та Харківської областей України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим опинився у глухому становищі у війні проти України. Економічна війна виснажує Росію швидше, ніж армія отримує перевагу фронті. Літній наступ, на який робили ставку у Кремлі, фактично провалився. Ціна за літню авантюру Путіна більш ніж серйозна — щодня Росія втрачала приблизно 800 солдатів, не зумівши захопити важливі населені пункти. Проте, незважаючи на патову ситуацію, Путін може наважитися піти ва-банк. Як передає портал "Коментарі", про це пише редактор відділу світової економіки газети The Telegraph Амброуз Еванс-Прітчард.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-13-2025
