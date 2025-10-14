Кремль снял часть ограничений: кого теперь хочет привлекать к боям против Украины

Путинский режим отменил часть ограничений на использование российских резервистов в боевых действиях. Это позволит привлекать их к войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американский аналитики отметили, что 13 октября российское правительство положительно высказалось о подготовленном Минобороны законопроекте, по которому военнослужащие мобилизационного резерва могут выполнять оборонные задачи во время вооруженных конфликтов, контртеррористических операций или командировок за пределами территории России.

Документ предлагает предоставить российскому диктатору право призывать резервистов на специальные учения продолжительностью до двух месяцев.

В пояснительной записке говорится, что изменения позволят России привлекать резервистов в мирное время и расширят действующее законодательство, которое сейчас позволяет такие действия только во время мобилизации или военного положения.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в понедельник заявил, что закон позволит Кремлю направлять резервистов за пределы страны, в частности в Сумскую и Харьковскую области Украины.

