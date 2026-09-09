logo_ukra

BTC/USD

79238

ETH/USD

2505.56

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль знову заговорив про переговори: у Москві відповіли, чи вже готується дорожня карта
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль знову заговорив про переговори: у Москві відповіли, чи вже готується дорожня карта

Пєсков заявив про готовність відновити тристоронній діалог з Україною та США, проте визнав: конкретної «дорожньої карти» врегулювання війни поки що не існує

9 вересня 2026, 14:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі розраховують на поновлення тристоронніх мирних переговорів з Україною та США в найближчій перспективі. При цьому нічого не чули про оформлення дорожніх карток щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кремль знову заговорив про переговори: у Москві відповіли, чи вже готується дорожня карта

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Москва бачить загальну політичну ініціативу та бажання повернутися до формату переговорів. При цьому представник Кремля не назвав ні конкретних термінів, ні умов, за яких новий раунд зустрічей може відбутися.

"Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені", — заявив Дмитро Пєсков.

Водночас у Кремлі фактично визнали відсутність узгодженого плану мирного врегулювання. Раніше держсекретар США Марко Рубіо говорив про роботу над відповідною "дорожньою картою", проте Москва стверджує, що оформленого документа наразі немає.

Пєсков відмовився розкривати можливі пункти майбутньої угоди та наголосив, що російська сторона не має наміру обговорювати їх публічно. За його словами, зараз не існує ні стрункої програми, ні повноцінної дорожньої карти.

Таким чином, заяви Кремля поки що свідчать швидше про готовність обговорювати можливість повернення до переговорів, ніж про наявність конкретного механізму завершення війни. Москва говорить про політичне бажання продовжити діалог, але водночас визнає відсутність узгоджених параметрів майбутнього врегулювання.

На цьому фоні питання, коли саме і в якому форматі можуть відновитися переговори, залишається відкритим. Громадські заяви сторін поки що не дають підстав говорити про узгодження конкретних умов завершення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров висунув умову Росії для будь-яких домовленостей.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини