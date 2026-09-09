Кремль знову заговорив про переговори: у Москві відповіли, чи вже готується дорожня карта

У Кремлі розраховують на поновлення тристоронніх мирних переговорів з Україною та США в найближчій перспективі. При цьому нічого не чули про оформлення дорожніх карток щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Москва бачить загальну політичну ініціативу та бажання повернутися до формату переговорів. При цьому представник Кремля не назвав ні конкретних термінів, ні умов, за яких новий раунд зустрічей може відбутися.

"Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені", — заявив Дмитро Пєсков.

Водночас у Кремлі фактично визнали відсутність узгодженого плану мирного врегулювання. Раніше держсекретар США Марко Рубіо говорив про роботу над відповідною "дорожньою картою", проте Москва стверджує, що оформленого документа наразі немає.

Пєсков відмовився розкривати можливі пункти майбутньої угоди та наголосив, що російська сторона не має наміру обговорювати їх публічно. За його словами, зараз не існує ні стрункої програми, ні повноцінної дорожньої карти.

Таким чином, заяви Кремля поки що свідчать швидше про готовність обговорювати можливість повернення до переговорів, ніж про наявність конкретного механізму завершення війни. Москва говорить про політичне бажання продовжити діалог, але водночас визнає відсутність узгоджених параметрів майбутнього врегулювання.

На цьому фоні питання, коли саме і в якому форматі можуть відновитися переговори, залишається відкритим. Громадські заяви сторін поки що не дають підстав говорити про узгодження конкретних умов завершення війни.

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