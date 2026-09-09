В Кремле рассчитывают на возобновление трехсторонних мирных переговоров с Украиной и США в обозримой перспективе. При этом ничего не слышали об оформлении дорожных карт по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва видит общую политическую инициативу и желание вернуться к формату переговоров. При этом представитель Кремля не назвал ни конкретных сроков, ни условий, при которых новый раунд встреч может состояться.

"Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены", — заявил Дмитрий Песков.

Одновременно в Кремле фактически признали отсутствие согласованного плана мирного урегулирования. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил о работе над соответствующей "дорожной картой", однако Москва утверждает, что оформленного документа сейчас нет.

Песков отказался раскрывать возможные пункты будущего соглашения и подчеркнул, что российская сторона не намерена обсуждать их публично. По его словам, в настоящий момент не существует ни стройной программы, ни полноценной дорожной карты.

Таким образом, заявления Кремля пока свидетельствуют скорее о готовности обсуждать саму возможность возвращения к переговорам, чем о наличии конкретного механизма завершения войны. Москва говорит о политическом желании продолжить диалог, но одновременно признает отсутствие согласованных параметров будущего урегулирования.

На этом фоне вопрос о том, когда именно и в каком формате могут возобновиться переговоры, остается открытым. Публичные заявления сторон пока не дают оснований говорить о согласовании конкретных условий завершения войны.

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