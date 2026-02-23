Кремль змінює тактику ударів: у США розповіли, що тепер під прицілом РФ

Російські терористичні війська в ніч на 22 лютого здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів останнім часом, задіявши 347 дронів і ракет. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил України, противник застосував 297 ударних безпілотників різних типів, серед яких близько 200 – Shahed. Крім того, було випущено 50 ракет, включаючи гіперзвукові "Циркон", балістичні "Іскандер" та крилаті Х-101. Українська ППО знищила 274 дрони та 33 ракети, у тому числі майже всі Х-101 і всі "Іскандер-К" та Х-59/69.

Незважаючи на високий відсоток перехоплення, 14 ракет та 23 безпілотники досягли цілей у 14 локаціях, ще у п'яти місцях зафіксовано руйнування від падіння уламків. Основними напрямками удару стали Київська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зміщує фокус атак: замість енергетики під ударом опинилися об'єкти водопостачання та залізнична інфраструктура. Пошкодження шляхів та локомотивів зафіксовано у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, лікарні та комерційні об'єкти. За офіційними даними, поранення отримали не менше 19 людей, одна людина загинула. У Миколаєві без світла залишилося близько 16 тисяч споживачів.

Американські аналітики зазначають: після спроб обрушити енергосистему взимку Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання та повсякденне життя в українських містах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери мають зосередитися на жорсткому стримуванні Росії, а не шукати способів умиротворити Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв'ю британській телерадіокомпанії ВВС.



