logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль змінює тактику ударів: у США розповіли, що тепер під прицілом РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль змінює тактику ударів: у США розповіли, що тепер під прицілом РФ

Після атак на енергосистему РФ запускає сотні дронів та ракет з логістики та цивільної інфраструктури України

23 лютого 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські терористичні війська в ніч на 22 лютого здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів останнім часом, задіявши 347 дронів і ракет. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Кремль змінює тактику ударів: у США розповіли, що тепер під прицілом РФ

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними Повітряних сил України, противник застосував 297 ударних безпілотників різних типів, серед яких близько 200 – Shahed. Крім того, було випущено 50 ракет, включаючи гіперзвукові "Циркон", балістичні "Іскандер" та крилаті Х-101. Українська ППО знищила 274 дрони та 33 ракети, у тому числі майже всі Х-101 і всі "Іскандер-К" та Х-59/69.

Незважаючи на високий відсоток перехоплення, 14 ракет та 23 безпілотники досягли цілей у 14 локаціях, ще у п'яти місцях зафіксовано руйнування від падіння уламків. Основними напрямками удару стали Київська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зміщує фокус атак: замість енергетики під ударом опинилися об'єкти водопостачання та залізнична інфраструктура. Пошкодження шляхів та локомотивів зафіксовано у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, лікарні та комерційні об'єкти. За офіційними даними, поранення отримали не менше 19 людей, одна людина загинула. У Миколаєві без світла залишилося близько 16 тисяч споживачів.

Американські аналітики зазначають: після спроб обрушити енергосистему взимку Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання та повсякденне життя в українських містах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери мають зосередитися на жорсткому стримуванні Росії, а не шукати способів умиротворити Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв'ю британській телерадіокомпанії ВВС.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-22-2026/
Теги:

Новини

Всі новини