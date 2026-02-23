Кремль меняет тактику ударов: в США рассказали, что теперь под прицелом РФ

Российские террористические войска в ночь на 22 февраля осуществили один из самых масштабных комбинированных ударов за последнее время, задействовав 347 дронов и ракет. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным Воздушных сил Украины, противник применил 297 ударных беспилотников различных типов, среди которых около 200 – Shahed. Кроме того, были выпущены 50 ракет, включая гиперзвуковые "Циркон", баллистические "Искандер" и крылатые Х-101. Украинская ПВО уничтожила 274 дрона и 33 ракеты, в том числе почти все Х-101 и все "Искандер-К" и Х-59/69.

Несмотря на высокий процент перехвата, 14 ракет и 23 беспилотника достигли целей в 14 локациях, еще в пяти местах зафиксированы разрушения от падения обломков. Основными направлениями удара стали Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия смещает фокус атак: вместо энергетики под ударом оказались объекты водоснабжения и железнодорожная инфраструктура. Повреждения путей и локомотивов зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

В результате обстрелов пострадали жилые дома, больницы и коммерческие объекты. По официальным данным, ранения получили не менее 19 человек, один человек погиб. В Николаеве без света остались около 16 тысяч потребителей.

Американские аналитики отмечают: после попыток обрушить энергосистему зимой Москва переходит к ударам по логистике, стремясь осложнить снабжение и повседневную жизнь в украинских городах.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры должны сосредоточиться на жестком сдерживании России, а не искать способы умиротворить Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.



