logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль меняет тактику ударов: в США рассказали, что теперь под прицелом РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль меняет тактику ударов: в США рассказали, что теперь под прицелом РФ

После атак на энергосистему РФ запускает сотни дронов и ракет по логистике и гражданской инфраструктуре Украины

23 февраля 2026, 07:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские террористические войска в ночь на 22 февраля осуществили один из самых масштабных комбинированных ударов за последнее время, задействовав 347 дронов и ракет. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны.

Кремль меняет тактику ударов: в США рассказали, что теперь под прицелом РФ

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным Воздушных сил Украины, противник применил 297 ударных беспилотников различных типов, среди которых около 200 – Shahed. Кроме того, были выпущены 50 ракет, включая гиперзвуковые "Циркон", баллистические "Искандер" и крылатые Х-101. Украинская ПВО уничтожила 274 дрона и 33 ракеты, в том числе почти все Х-101 и все "Искандер-К" и Х-59/69.

Несмотря на высокий процент перехвата, 14 ракет и 23 беспилотника достигли целей в 14 локациях, еще в пяти местах зафиксированы разрушения от падения обломков. Основными направлениями удара стали Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия смещает фокус атак: вместо энергетики под ударом оказались объекты водоснабжения и железнодорожная инфраструктура. Повреждения путей и локомотивов зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

В результате обстрелов пострадали жилые дома, больницы и коммерческие объекты. По официальным данным, ранения получили не менее 19 человек, один человек погиб. В Николаеве без света остались около 16 тысяч потребителей.

Американские аналитики отмечают: после попыток обрушить энергосистему зимой Москва переходит к ударам по логистике, стремясь осложнить снабжение и повседневную жизнь в украинских городах.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры должны сосредоточиться на жестком сдерживании России, а не искать способы умиротворить Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-22-2026/
Теги:

Новости

Все новости