Кремль зазіхає не лише на Донбас: у США розкрили нові ультиматуми РФ

Російська загарбницька армія сповільнила темпи наступу наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Це пояснюється менш сприятливими погодними умовами і припиненням спроб виконати плани просування наприкінці року. Проте путінський режим продовжує відкрито говорити про намір захопити значно більшу кількість українських територій, ніж Донецька та Луганська області. Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, спікер російського диктатора Дмитро Пєсков повторив вимоги Кремля щодо виведення Україною своїх військ з усього Донбасу. Джерело Reuters, близьке до Кремля, обговорило російські вимоги щодо півдня та сходу України, але не уточнило російські вимоги щодо тимчасово окупованих Росією територій у Сумській та Харківській областях на півночі України.

"Посадовці Державної думи Росії, чия риторика значною мірою спрямована на російське населення, а не на міжнародну аудиторію, продовжують демонструвати своє невдоволення будь-якою угодою, яка заморожує нинішні лінії на півдні України", — зауважують аналітики.

Путінські чиновники також нещодавно повторили інші вимоги Росії, які не стосуються території України, а саме вимоги до НАТО припинити розширення та повернутися до кордонів 1997 року. Очільник комітету Ради Федерації Росії у закордонних справах Григорій Карасін заявив, що російські переговірники в Абу-Дабі мають повноваження вимагати вирішення стратегічних та політичних питань, які Росія окреслила на початку свого повномасштабного вторгнення.

Також Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги вищі за ті, що викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та наступних мирних планах США, України та Європи.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що цілі РФ в Україні виходять за рамки території, яка наразі обговорюється в останніх мирних планах. За його словами, Москва вже давно показала око на всю Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Саме ці території у складі РФ можуть нібито вгамувати апетити Кремля.

