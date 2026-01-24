logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль посягает не только на Донбасс: в США раскрыли новые ультиматумы РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль посягает не только на Донбасс: в США раскрыли новые ультиматумы РФ

В ISW обратили внимание, что цели Кремля выходят за пределы территорий Украины, судьба которых обсуждается за столом переговоров

24 января 2026, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская захватническая армия замедлила темпы наступления в конце декабря 2025 и начале января 2026 года. Это объясняется менее благоприятными погодными условиями и прекращением попыток выполнить планы продвижения в конце года. Однако путинский режим продолжает открыто говорить о намерении захватить значительно большее количество украинских территорий, чем Донецкая и Луганская области. Об этом говорится в отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW).

Кремль посягает не только на Донбасс: в США раскрыли новые ультиматумы РФ

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков повторил требования Кремля по выводу Украиной своих войск из всего Донбасса. Источник Reuters, близкий к Кремлю, обсудил российские требования по югу и востоку Украины, но не уточнил российские требования по временно оккупированным Россией территориям в Сумской и Харьковской областях на севере Украины.

"Должностные лица Государственной думы России, чья риторика в значительной степени направлена на российское население, а не на международную аудиторию, продолжают демонстрировать свое недовольство любым соглашением, замораживающим нынешние линии на юге Украины", — отмечают аналитики.

Путинские чиновники также недавно повторили другие требования России, не относящиеся к территории Украины, а именно требования к НАТО прекратить расширение и вернуться к границам 1997 года. Глава комитета Совета Федерации России по иностранным делам Григорий Карасин заявил, что у российских переговорщиков в Абу-Даби есть полномочия требовать решения стратегических и политических вопросов, которые Россия очертила в начале своего полномасштабного вторжения.

Также Путин неоднократно демонстрировал, что его требования выше тех, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах США, Украины и Европы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что цели РФ в Украине выходят за рамки территории, которая сейчас обсуждается в последних мирных планах. По его словам, Москва уже давно показала глаза на всю Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Именно эти территории в составе РФ могут якобы унять аппетиты Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — перед Зеленским стал самый рискованный выбор войны: какого решения ждут от президента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/
Теги:

Новости

Все новости