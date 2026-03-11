logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль заплутався у заявах Трампа: що тепер говорять у Москві про перемир'я в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль заплутався у заявах Трампа: що тепер говорять у Москві про перемир'я в Україні

Після розмови з Путіним російські чиновники дали суперечливі версії – при цьому Кремль, як і раніше, відкидає припинення вогню без своїх умов

11 березня 2026, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі по-різному інтерпретували заяви президента США Дональда Трампа про можливе припинення вогню в Україні після його розмови з російським лідером Володимир Путін 9 березня. На це звернув увагу Інститут вивчення війни (ISW) у новому аналітичному звіті.

Кремль заплутався у заявах Трампа: що тепер говорять у Москві про перемир'я в Україні

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Трамп під час розмови нібито підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому завершенні війни через режим припинення вогню, який має призвести до "довгострокового світу". Однак пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський президент не висував жодних умов для початку переговорів про перемир'я.

Аналітики зазначають, що такі заяви відбивають звичну позицію Москви. Кремль неодноразово відкидав будь-які пропозиції щодо припинення вогню, якщо вони не передбачають виконання ключових вимог Росії.

При цьому під час розмови Путін порушив тему конфлікту на Близькому Сході. За словами Ушакова, російський лідер запропонував низку кроків для політичного врегулювання та наголосив на своїх контактах з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Сам Трамп, коментуючи розмову, зазначив, що Путін висловив готовність допомогти в ситуації навколо Ірану, проте наголосив: куди корисніше було б завершити війну проти України.

Реакція була і з боку Пентагону. Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Росія не повинна брати участь у військових операціях Близького Сходу.

У ISW наголошують: позиція Кремля залишається суперечливою. Москва закликає США припинити військові дії в інших регіонах світу, але водночас відмовляється йти на припинення вогню у війні проти України, яку сама й почала.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Зеленський різко відповів на слова Трампа та натякнув на приховані можливості України.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-10-2026/
