Кремль запутался в заявлениях Трампа: что теперь говорят в Москве о перемирии в Украине

В Кремле по-разному интерпретировали заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении огня в Украине после его телефонного разговора с российским лидером Владимир Путин 9 марта. На это обратил внимание Институт изучения войны (ISW) в новом аналитическом отчете.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Трамп во время разговора якобы подтвердил заинтересованность в скорейшем завершении войны через режим прекращения огня, который должен привести к "долгосрочному миру". Однако позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский президент не выдвигал никаких условий для начала переговоров о перемирии.

Аналитики отмечают, что такие заявления отражают привычную позицию Москвы. Кремль неоднократно отвергал любые предложения о прекращении огня, если они не предусматривают выполнения ключевых требований России.

При этом во время разговора Путин поднял тему конфликта на Ближнем Востоке. По словам Ушакова, российский лидер предложил ряд шагов для политического урегулирования и подчеркнул свои контакты с президентом Ирана Масуд Пезешкиан.

Сам Трамп, комментируя разговор, отметил, что Путин выразил готовность помочь в ситуации вокруг Ирана, однако подчеркнул: куда полезнее было бы завершить войну против Украины.

Реакция последовала и со стороны Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия не должна участвовать в военных операциях на Ближнем Востоке.

В ISW подчеркивают: позиция Кремля остается противоречивой. Москва призывает США прекратить военные действия в других регионах мира, но одновременно отказывается идти на прекращение огня в войне против Украины, которую сама же и начала.

